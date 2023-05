Picknick, Sonne und beste Unterhaltung bei Calden

Von: Tanja Temme

Können sogar die Wand hinauf laufen: TNT aus Belgien zeigten gewagte Sprünge bei ihrer Trampolin-Show. © Tanja Temme

Es ist schon Kult - das Picknick im Schlosspark Wilhelmsthal zur Eröffnung des Kultursommers. 2023 wollten 1500 Besucher dabei sen.

Calden/Wilhelmsthal. Der Kultursommer Nordhessen setzt auf Qualität. So fehlte es auch beim Eröffnungsfest der Veranstaltungsreihe 2023 am Pfingstsonntag im Park von Schloss Wilhelmsthal nicht an sehenswerten Attraktionen – und auch Schlemmen stand im Programm, viele kamen wieder mit Decken im Gepäck zum Picknicken.

„Voriges Jahr spielte das Wetter nicht ganz mit und deshalb freuen wir uns, endlich mal wieder hier picknicken zu können“, sagte etwa Barbara Enders, die mit ihrer Familie aus Bad Wildungen nach Calden gekommen war. Feiner Käse und Schinken, frisches Obst, knackiges Brot und ausgewählten Prosecco - das und mehr hatten sich viele zum Genießen auf der Wiese oder an gebuchten Tischen mitgebracht.

Tukkers Connexion (Niederlande) bilden ein lebendiges Sofa, Mengmeng Guo und Alexander Geb testen es. © Tanja Temme

Dazu hatten sich beispielsweise die „Freunde des Kultursommers“ entschieden, ein Verein, der die Kulturreihe unterstützt. Mit Sonnenhüten, schicken Kleidern und Sakkos, Sektkühlern und üppigen Kerzenleuchtern gaben sie der Freiluftveranstaltung einen edlen Glanz. „Dieses Mal ist es besonders gelungen, da großartige Künstler für Unterhaltung sorgen und das Wetter mitspielt“, sagte die Vorsitzende Renate Geb.

Der Sonnenschein trug dazu bei, dass 1500 Gäste beim einleitenden Kleinkunstfest „Aufgespielt“ dabei sein wollten. Rund um das Rokoko-Schloss waren vier Bühnen aufgebaut für Kleinkunst und Artistik. Dazu zählte etwa das Paar Avital & Jochen, die Luftakrobatik vom Feinsten zeigten. Gewagte Sprünge gab es von der Gruppe TNT zu sehen, die eine Trampolin-Show präsentierten. Gut an kam zudem Naoto, der als zweifacher YoYo-Weltmeister, sogenanntes Off Strings YoYo vorführte, in Sekundenschnelle das Spielzeug durch die Luft fliegen ließ. Wem das nicht genug war, der konnte dem lebendigen und - schon fast ein wenig vorlauten - Sofa von Tukkers Connexion einen Besuch abstatten oder dem trompetenden Eismann Skotty lauschen. Viel Lob bekam auch das Trio Schlagerlust, dass mit seiner Guten Laune-Musik viele zum Mitsummen ansteckte.

Ein Picknick gehört zum Eröffnungsfest dazu. Auf der Wiese ums Schloss machten das viele mit. © Tanja Temme

Sehr zufrieden war auch Kultursommer-Intendantin Maren Mattes mit dem Start und dem guten Besuch. Bis Mitte August will man Nordhessen mit Musik, Theater und Literatur bereichern „Wir haben mehr als 90 Veranstaltungen an über 50 Spielorten“, sagt Matthes. Man sei in Parks, Schlössern, idyllischen Orten und romantischen Wäldern zu Gast. (Tanja Temme)