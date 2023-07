Ohne Angst kein Abenteuer: Reinhold Messner über den Sinn des Bergsteigens

Von: Daria Neu

Der höchste Berg der Welt: Reinhold Messner und Peter Habeler haben den Mount Everest (8849 Meter) im Jahr 1978 zum ersten Mal ohne Flaschensauerstoff bestiegen und damit Geschichte geschrieben. © Narendra Shrestha/EPA/dpa

Er ist der bekannteste Alpinist der Welt: Reinhold Messner hat alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff erklommen. Aber warum ist das Bergsteigen nutzlos und sinnvoll gleichzeitig?

Calden – Rund 40 Fluggäste werden im Spätsommer von Calden nach Bozen reisen, um die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zu treffen. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Abenteurer zu wandern und etwas von seiner beeindruckenden Geschichte zu erfahren. Eine Geschichte, die schier unglaublich ist. Denn Messner hat mit seinen Besteigungen der höchsten Berge der Welt die Grenzen des Möglichen neu definiert. Warum Ausgesetztsein und Abenteuer zusammengehören und wieso Angst dabei eine selbstverständliche Begleiterin ist, erzählt Messner im Interview.

Herr Messner, schätzen Sie doch mal: Wie viele Interviews haben Sie in Ihrem Leben schon gegeben?

Das kann ich nicht überschlagen. Dafür müsste ich auf über 50 Jahre Interviewerfahrung zurückgreifen. Früher habe ich weniger Interviews gegeben, heute sind es sehr viele. Mittlerweile lehne ich übrigens viel mehr Anfragen ab, als ich annehme. Insbesondere in den digitalen Medien gehört die Verfälschung von Gesprächen nämlich zur Tagesordnung.

Freuen Sie sich über manche Anfragen trotzdem?

Ich empfinde es eher als eine Verpflichtung, zu bestimmten Themen meine Meinung abzugeben. Ich äußere mich schließlich auch politisch. Aber oftmals ist es eben kein Genuss. Das wird immer schlimmer. Eine klare Aussage auf meine Art und Weise – zu welchem Thema auch immer – führt relativ schnell zu Anfeindungen, zu Shitstorms bis hin zu Todesdrohungen. Aber ich lasse mir das Wort nicht nehmen.

Gibt es eine Frage, die Sie gerne mal beantwortet hätten, die Ihnen aber nie gestellt wurde?

Es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen, sondern sie zu beantworten. Wenn mir jemand Fragen stellt, die neu sind, dann merke ich mir diese meistens und versuche dann, sie im nächsten Buch genau zu beantworten. Ich bin also dankbar für jede noch nicht gestellte Frage.

Sie haben mehrfach betont, dass ein echtes Abenteuer nicht käuflich ist. Für viele unserer Leser ist die Pauschalreise von Calden nach Bozen aber ein Mega-Abenteuer. Wo machen Sie den Unterschied?

Eine Flugreise von Deutschland nach Bozen in ein schönes Hotel gehört zu einem hochwertigen Format des Tourismus – es ist aber kein Abenteuer. Ich würde nie Menschen auf eine Expedition mitnehmen, die ich nicht kenne oder die die Voraussetzungen nicht haben. Ein Abenteuer ist verbunden mit Exposition, mit Ausgesetztsein und Gefahr. Ich verführe auch keine Menschen dazu, sich ein Abenteuer zu suchen. Die Fluggäste aus Calden dürfen eines der schönsten Fleckchen der Welt kennenlernen – inklusive der lokalen Kultur, der lokalen Küche und der lokalen Landschaft. All das passiert aber auf einer sicheren Basis. Die Sicherheit ist das, was wir zu garantieren haben, wenn wir Gäste nach Südtirol einladen.

Tourismus kann also nicht abenteuerlich sein.

Sogar der Aufstieg zum Mount Everest, den man heute im Reisebüro buchen kann, ist kein Abenteuer mehr. Er ist ebenfalls Tourismus. Der Tourist geht dorthin, wo eine Infrastruktur ist. Wo er anreisen kann, wo man sichere Hotels findet.

Sie sprechen in Ihren Büchern vom Bergsteigen als die „Eroberung des Nutzlosen.“ Wer die Faszination für die Alpinwelt nicht teilt, stellt sich womöglich genau diese Frage: Warum steigt man auf diese hohen Berge?

Es ist uns allen bewusst, dass das Bergsteigen nutzlos ist. Aber ich mache es mir sinnvoll, indem ich auf einen bestimmten Berg steige, den ich aussuche. Auf einer bestimmten Route. Wir suchen freiwillig Schwierigkeiten. Die Form des Bergsteigens ist mir das Wichtigste. Ich habe sehr früh gelernt, auf viele Hilfsmittel zu verzichten, um das Abenteuer zu steigern. Dann muss ich natürlich im Gegenzug mehr Können aufbringen. Indem ich mich mit einem bestimmten Ziel identifiziere, gebe ich meinem Tun einen Sinn. Es bleibt immer noch nutzlos, aber für mich wird es das Sinnvollste, was es gibt. Wir müssen unterscheiden zwischen Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit. Es ist meine Aufgabe als Erzähler, eben nicht zu erklären, sondern zu erzählen, was die Faszination des Bergsteigens ist.

Was fasziniert Sie daran?

Die Kunst des großen Bergsteigens ist das Durchkommen. Nicht umzukommen, ist aber nur eine Kunst, wenn ich umkommen könnte. Das Umkommen a priori auszuschalten, weil ich alles so absichere und so viele Hilfen einbaue, ist dann eben Tourismus und kein Alpinismus.

Der Name Messner steht dafür, dass das Unmögliche doch (fast immer) möglich ist. Heißt das: Wenn man nur will, kann man alles schaffen?

Niemand kann das Unmögliche möglich machen. Vielmehr habe ich ein paar Sachen im Leben getan, die als unmöglich galten. Aber sie waren möglich. Oft war es ein Vorurteil, eine Fehleinschätzung, zu behaupten, wissenschaftlich beweisen zu können, dass der Mount Everest ohne Sauerstoff-Maske nicht schaffbar ist. Ich habe bloß bei einem falsch definierten „unmöglich“ gezeigt, dass es eben doch geht.

Gilt das auch dafür, im hohen Alter noch mal die große Liebe gefunden zu haben?

Meine Frau Diane und ich haben vor allem über die Begeisterung für das Tun zusammengefunden. Wir entwickeln Ideen gemeinsam, haben ein kleines Unternehmen gegründet, das Messner Mountain Heritage. Unsere wichtigste Aufgabe ist es dabei, das Verhältnis zwischen Mensch und Berg zu erzählen – und zwar aus der Antike heraus. Wir waren gerade in Nepal, weil wir dort ein Museum für die Sherpas eröffnet haben. Wir wollen versuchen, den Sherpas ihr Selbstwertgefühl zurückzugeben. Sie wurden immer als Dienstleister gesehen. In Wirklichkeit sind sie aber schon immer diejenigen, die alles managen. Heute sind sie geschulte Bergführer.

Sie und Ihre Frau trennen 35 Jahre.

Wir haben kein Problem mit dem Altersunterschied. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich nicht mehr lange lebe. Es wäre dumm, wenn ich sage, ich werde 1000 Jahre alt. Ich sehe, wie viele meiner Freunde so langsam in eine andere Welt wechseln. Und auch ich werde dem Prozess des Alterns allmählich ausgesetzter.

Sie haben sich immer schon als vorsichtigen und umsichtigen Menschen bezeichnet. Welche Rolle spielt Angst in Ihrem Leben?

Die Angst ist eine selbstverständliche Begleiterin. Sie trifft uns alle, wenn wir an den Rand unserer Möglichkeiten kommen. Auch bei ganz leichten Bergtouren kann jemand an den Rand seiner Möglichkeiten kommen, wenn er wenig Erfahrung hat. Und damit beginnt das Abenteuer. Ohne Angst gibt es kein Abenteuer. Ohne Angst gibt es keine Begrenzung. Die Angst ist wie ein Zaun, der zeigt: Bis hierher und nicht weiter, sonst kommst du um. Sie ist ein Instinkt, den wir Menschen haben. Sie ist in unseren Genen verankert und wird von Generation zu Generation weitergegeben.

Was fühlen Sie heute, wenn Sie an den Mount Everest denken? Ist es immer noch diese einzigartige Erinnerung an Ihre Besteigung mit Peter Habeler? Oder überwiegt die Sorge um die Entwicklung des Alpinismus?

Die Sorge um die Entwicklung des Alpinismus ist eigentlich vorbei. Ich akzeptiere die Tatsache, dass auch das Höhenbergsteigen touristische Züge annimmt.

Aber denken Sie nicht manchmal einfach „Mein Gott, Peter und ich waren damals wirklich die ersten Menschen ohne Flaschensauerstoff auf dem höchsten Berg der Welt – Wahnsinn“?

Nein, auch das habe ich eigentlich nicht mehr. Das kommt eher, wenn ich Peter wieder treffe, wenn wir uns begrüßen, uns umarmen. Dann haben wir beide dieses Gefühl, damals etwas gemacht zu haben, das auch jetzt noch hätte schiefgehen können. Etwas, das damals der Rand unserer Möglichkeiten war. Das schweißt uns für immer zusammen.

Sie haben mal in einem Interview gesagt: „Umso bekannter ich geworden bin oder vielleicht noch werde, umso weniger wissen die Leute, wer ich wirklich bin.“ Wer sind Sie denn wirklich?

Es ist schwer zu wissen, wer man wirklich ist. Das Bild, das von mir gemalt wird, wird immer komplexer, je mehr Menschen daran herummalen. Aber ich bin kein Image. Ich bin ich. Durch die vielen Interviews, durch die vielen Bücher ist es schwierig geworden, die Substanz herauszukratzen. Aber wenn sich jemand bemüht, mehrere Sachen von mir zu lesen, dann hat er vielleicht die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen.

Abenteuer bedeutet Exposition: Das zeigt Reinhold Messner, den bekanntesten Alpinisten, beim Höhenbergsteigen im Himalaya. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Zur Person: Reinhold Messner

Reinhold Messner (78) ist in Brixen (Südtirol) geboren und nahe der Geislerspitzen gemeinsam mit seinen acht Geschwistern aufgewachsen. Er ist der berühmteste Bergsteiger und Abenteurer unserer Zeit, hat als erster Mensch alle 14 Achttausender bestiegen und durchquerte unter anderem die Antarktis zu Fuß.

Die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat als erster Mensch alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen. Im August und September gibt es die Möglichkeit, von Calden nach Bozen zu fliegen und mit dem Südtiroler gemeinsam zu wandern. © Roland Weihrauch/dpa

Im Jahr 1978 bestieg er mit der Zillertaler Bergsteiger-Ikone Peter Habeler den Mount Everest erstmals ohne Flaschensauerstoff. Dies galt bis dato als unmöglich. An sechs Standorten betreibt Reinhold Messner das Messner Mountain Museum und ist zudem als Autor, Regisseur und Produzent tätig. (Daria Neu)