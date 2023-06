Schauinsland übernimmt Sundair – Kassel Airport spricht von guter Nachricht

Von: Daria Neu

Positives Signal am Kassel Airport: Der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen hat die Anteilsmehrheit der Airline Sundair übernommen. Auf dem © ist eine Sundair-Maschine im Anflug über Calden zu sehen. Foto: Thomas Thiele/Florian Trykowski

Der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen erwirbt die Anteilsmehrheit der Airline Sundair. Der Kassel Airport spricht von einer guten Nachricht.

Calden – Die Coronakrise hat die Flugbranche heftig gebeutelt. Auch die Fluglinien, die vom Kassel Airport starten, haben in den vergangenen Jahren stark gelitten. Dazu gehört unter anderem die Airline Sundair, die derzeit regelmäßig die Reiseziele Mallorca, Kreta und Ägypten von Calden aus ansteuert.

Zwischenzeitlich musste sie sogar in ein Schutzschirmverfahren gehen. Jetzt aber gibt es eine gute Nachricht – auch für den Standort Calden: Der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen übernimmt die Anteilsmehrheit bei Sundair und will damit nach eigenen Angaben für Sicherheit und Kontinuität sorgen.

Kassel Airport: Reiseveranstalter will auf aktuelle Entwicklungen reagieren

Der Veranstalter war bei der Gründung im Jahr 2016 schon einmal mit 50 Prozent an der Airline beteiligt. Die andere Hälfte lag seinerzeit bei Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello. In der Coronakrise hatte Rossello den Anteil von Schauinsland-Reisen übernommen, um daraufhin gezwungenermaßen in das Schutzschirmverfahren zu gehen. Im April vergangenen Jahres konnte Sundair dieses wieder verlassen.

Laut Pressemitteilung von Schauinsland-Reisen wird der Veranstalter auch bei der kroatischen Schwesterfluggesellschaft FlyAir41 Mehrheitsgesellschafter. „Wir glauben an die beiden Marken und möchten sie künftig noch stärker im Markt etablieren“, sagt Geschäftsführer Gerald Kassner. Man wolle daher mehr Verantwortung übernehmen und auch die eigene Position im Markt stärken. Außerdem könne man durch die Übernahme „jederzeit schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren.“

Linienflüge der Sundair sollen fortgeführt werden

Die bestehenden Kooperationen sowie die Linienflüge der Sundair würden weiter wie gewohnt fortgeführt, heißt es in der Mitteilung. Mit Blick auf Calden ergänzt Schauinsland-Pressereferent Oliver Harbring: „Der aktuelle Sundair-Sommerflugplan bleibt unverändert.“ Auch bei den Angeboten und Flügen für den kommenden Winter, die bereits seit einigen Wochen im Verkauf sind, gebe es keine Änderungen. „Calden ist für Schauinsland-Reisen und Sundair weiter ein wichtiger Standort.“

Lars Ernst, Geschäftsführer des Kassel Airport begrüßt die Übernahme ebenfalls. „Sowohl mit Sundair als auch mit Schauinsland-Reisen verbindet uns eine jahrelange enge und vertrauensvolle Partnerschaft.“ Für die Zusammenarbeit ergäben sich keine Veränderungen. „Es werden weiterhin Flugzeuge der Sundair am Kassel Airport stationiert.“ Im aktuellen Sommerflugplan geht es mit Sundair mehrmals wöchentlich nach Mallorca, Kreta und Hurghada. Im Winter fliegt die Airline die Kanarischen Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura an. Ergänzt wird der Winterflugplan durch die Flüge nach Hurghada.

Auch Christian Henkel vom Reisebüro „Urlaub ab Kassel Airport“ sieht in der Übernahme eine Chance für den Kassel Airport. „Das ist ein Zeichen der Zuverlässigkeit für alle Beteiligten.“ (Daria Neu)

„Airport generiert Kosten, aber kaum Nachfrage“: Die Kritik am Airport Kassel ist groß.