Schloss Wilhelmsthal: Auto stand auf Parkplatz in Flammen - Besitzer rief Feuerwehr

Ein technischer Defekt war am Mittwochmorgen die Ursache eines Fahrzeugbrandes in Calden.

Aktualisiert um 17.15 Uhr. Wie die Polizei in Hofgeismar mitteilt, fing der BMW aus der Fünfer Baureihe plötzlich Feuer. Der Fahrzeughalter hatte das Auto auf dem Parkplatz des Schlosses Wilhelmsthal abgestellt. Auf dem Weg in den Park habe er das Feuer in seinem Auto bemerkt. Über Notruf alarmierte er die Feuerwehr.

Als die Caldener Wehr eintraf, brannte der BMW-Kombi in voller Ausdehnung. Der Feuerwehr gelang es jedoch schnell, den Brand mit Löschschaum unter Kontrolle zu bringen. Der BMW wurde total beschädigt. Bei einem neben dem brennenden Fahrzeug geparkten Skoda platzte stellenweise der Lack an der Seite ab.

Die Feuerwehr war mit zehn Kräften im Einsatz. Einen in der Nähe liegenden Kanaleinlauf mussten sie abdichten, um das Eindringen kontaminierten Löschwassers zu verhindern.

+ Brand gelöscht: Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Es wurde niemand verletzt. © Jürgen Kopp

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Besatzung des ebenfalls alarmierten Rettungswagens versorgte die Partnerin des Fahrzeughalters, die sich sehr erschreckt hatte.

