Calden-Flüge von Software-Problemen nicht betroffen

Die Software-Probleme bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) haben keine Auswirkungen auf Flüge ab und nach Calden. Das sei „derzeit unwahrscheinlich“, sagt Kassel-Airport-Sprecherin Natascha Zemmin.

Am Frankfurter Flughafen waren am Dienstag noch 50 Flüge gestrichen worden, etwa gleich viele wie am Montag. Das lässt sich mit den Folgen eines schweren Gewitters vergleichen. Die Airlines können selbst aussuchen, welche Flüge sie ausfallen lassen.

Die Lotsen der Deutschen Flugsicherung (DFS) kämpfen mit heftigen Software-Problemen. Bis diese behoben sind, wurde aus Sicherheitsgründen die Kapazität des Luftraums beschränkt, der vom Center Langen bei Frankfurt kontrolliert wird. Über dem Südwesten Deutschlands dürfen seit Mittwoch nur noch 75 Prozent der Flüge stattfinden, weil die Überwachung des Flugbetriebs aufwendiger ist.

Die Störung ist laut DFS allein im Gebietskontroll-Center Langen aufgetreten. Von hier wird der untere Luftraum im Südwesten Deutschlands überwacht, der vom Bodensee bis Kassel und von der französischen Grenze bis nach Thüringen reicht.

In den kommenden Tagen starten in Calden Flüge nach Teneriffa, Hurghada und Fuerteventura.