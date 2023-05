Fragen und Antworten zum Gewerbepark Kassel Airport

Gewerbepark Kassel Airport: Baubeginn in Calden wohl noch dieses Jahr

Von: Daria Neu

Die Arbeiten gehen voran: Seit Anfang des Jahres rollen die Bagger am Ortsausgang von Calden, wo der Gewerbepark Kassel Airport entstehen soll. Noch in diesem Jahr könnte das erste Gebäude entstehen. © Tanja Temme

Vor einem halben Jahr fiel der Startschuss für den Bau des neuen Gewerbeparks Kassel Airport in Calden. Was ist seither passiert?

Auf insgesamt 68 Hektar Fläche sollen sich langfristig große Logistikunternehmen, insbesondere flugbetriebsaffine Betriebe und Dienstleister ansiedeln und sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch Arbeitsplätze ermöglichen – so weit der Plan des Projektteams, zu dem neben der Gemeinde Calden, der Stadt Kassel und dem Landkreis Kassel auch die Flughafen GmbH als Eigentümerin der Flächen und das Land Hessen als finanzieller Schirmherr gehören. Aber gibt es überhaupt schon Interessenten?

Die Wirtschaftsförderung Region Kassel kümmert sich um die Standort- und Firmenbetreuung in der Stadt und im Landkreis Kassel. Laut Geschäftsführer Kai Lorenz Wittrock herrsche bereits ein reges Interesse bei zahlreichen Unternehmen, sowohl regional als auch überregional – und zwar auch hinsichtlich einer großflächigen Entwicklung. Namen könne er selbstverständlich noch nicht nennen. „Schon in diesem Jahr wäre ein Baubeginn auf der neuen Fläche möglich“, sagt Wittrock.



Nach HNA-Informationen ist vor allem ein Unternehmen, das bereits in Calden sitzt und vor einigen Monaten die ZF Luftfahrttechnik übernommen hat, im Fokus: Airbus Helicopters. Es handelt sich um den größten Hersteller für kommerzielle Hubschrauber auf der Welt, der mittlerweile mit rund 750 Mitarbeitern im Kreis Kassel ansässig ist. Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass das Projektteam großes Interesse daran hat, Airbus Helicopters auch im neuen Gewerbepark mitzudenken.



Ob das Unternehmen selbst bereits mit diesem Gedanken liebäugelt, teilt Vark Helfritz, Geschäftsführer der Airbus Helicopters Technik GmbH mit: „Wir glauben an Calden. Uns gefällt der Standort sehr gut, wir wollen uns gerne in bestehende Strukturen einfügen und weiter wachsen.“ Aber: „Wir werden dies mit Bedacht tun und keine Schnellschüsse wagen.“ Helfritz betont: „Zunächst werden wir dabei erst einmal unsere eigene Infrastruktur und Flächen berücksichtigen.

Fragen und Antworten zum Gewerbepark Kassel Airport

Die Entwicklung von Gewerbeflächen ist eine große Herausforderung – vor allem mit Blick auf die knappe Ressource Boden und die damit verbundenen unterschiedlichen Erwartungen. Das findet jedenfalls Kai Lorenz Wittrock, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Region Kassel, die sich um die Standort- und Firmenbetreuung in der Stadt und im Landkreis Kassel kümmert. Daher seien auch mit Blick auf die Entwicklung des neuen Gewerbeparks Kassel Airport viel Fingerspitzengefühl und sorgfältige Planung erforderlich. Dazu Fragen und Antworten.

Warum ist der Gewerbepark für Unternehmen interessant?

Nordhessenweit verfügen laut Wittrock nur noch der Landkreis und die Stadt Kassel über nennenswerte Gewerbeflächen und Großflächen. Allein das sorge für Interesse bei potenziellen Partnern. Neben dem Gewerbepark Kassel Airport denke er dabei unter anderem an den Sandershäuser Berg, den Gewerbepark Kassel-Niederzwehren und das Gewerbegebiet Hiddeser Feld. „Wir haben eine recht starke Wachstumsphase in der Region Kassel“, sagt der Geschäftsführer. Das bereits bestehende luftfahrtaffine Geschäft in Calden bilde seinen Alleinstellungscharakter. „Der Standort Calden ist ein europäischer Champion im Bereich Wartung.“ Das zeige sich zum Beispiel durch Airbus Helicopters. Die Firma habe allein 2022 etwa 100 neue Stellen geschaffen. Und auch sonst seien die Unternehmen auf Wachstumskurs.

Welche Unternehmen sind bei der Neuansiedlung besonders im Fokus?

Sowohl mit kleinen als auch großen Firmen führe die Wirtschaftsförderung Gespräche. Diese können aus dem näheren Umfeld, aber auch aus anderen Regionen kommen. Vor allem für luftfahrtaffine Unternehmen sei eine Ansiedlung im Gewerbepark äußerst attraktiv. Konkret könne aber noch keine Firma benannt werden.

Welche Rolle spielt Airbus Helicopters mit Blick auf den neuen Gewerbepark?

Airbus Helicopters ist eine der drei Divisionen im Airbus-Konzern neben Airbus Commercial und Airbus Defence and Space. Der Hersteller von Hubschraubern und Flugzeugbauteilen ist auf der ganzen Welt vertreten. Im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens hat Airbus Anfang des Jahres die ZF Luftfahrttechnik GmbH in Calden übernommen. Zuvor war Airbus schon mit Hubschrauberwartungsarbeiten in Calden tätig. Laut Geschäftsführer Vark Helfritz sei die Übernahme ein wichtiger Schritt für die Belegschaft am Standort gewesen, der ihnen Sicherheit mit Blick auf ihren Arbeitsplatz gegeben habe. Das Unternehmen wolle wachsen. Calden sei ein starker Kompetenzstandort, den es zu erhalten gelte. Airbus Helicopters arbeitet sowohl für den zivilen als auch für den militärischen Bereich.

Aber?

Das Unternehmen stehe in Calden nun ganz am Anfang. Helfritz betont: „Wir wollen uns nicht zu schnell und zu stark – und damit möglicherweise falsch – einbringen.“ Es müsse alles Schritt für Schritt entschieden und gut abgewogen werden. „Wir müssen den regulatorischen Rahmenbedingungen in der Luftfahrtindustrie folgen, sowie allen anderen gesetzlichen Vorgaben“, sagt Helfritz. „Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen neuen Konzepte in der Schublade.“ Sicher sei, dass man Calden sehr schätze. „Hier haben wir eine gute Anbindung mit eigenem Hubschrauberlandeplatz“, sagt Helfritz. „Und das in der Mitte Deutschlands.“ Der erste große Standort von Airbus Helicopters ist in Donauwörth, der zweite nun in Calden.

Welche Firmen gibt es bereits rund um den neuen Gewerbepark Kassel Airport?

Folgende Unternehmen sind unter anderem bereits am Flughafen angesiedelt; aus dem luftfahrtaffinen Bereich: Airbus Helicopters Technik GmbH (Hubschrauberwartung und -getriebebau), Air Lloyd Aerotechnics GmbH (Hubschrauberwartung), Piper Deutschland AG (Flugzeugverkauf und -wartung, Ersatzteile), Gadringer-Gurte GmbH (Herstellung und Instandhaltung von Anschnallgurten für die Luftfahrt). Weitere Betriebe sind: mba Automation GmbH (Sondermaschinenbau, Palettentechnik), Denk GmbH & Co. KG (Werkzeuge, Maschinen), Jost-Werke Deutschland GmbH (Achsen Systeme) und Terracamper GmbH (Camper Sonderanfertigungsbau).