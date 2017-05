Start an Himmelfahrt: Gartenfest in Calden nun ein Drittel größer als bisher

Calden/ Wilhelmsthal. Noch mehr Fläche wird dieses Jahr das Gartenfest Kassel einnehmen, das über Himmelfahrt vom 25. bis zum 28. Mai im Schlosspark Wilhelmsthal bei Calden stattfindet.

Diesmal wird auch das große Rasenrondell vor dem Schlosshof in die Ausstellungsfläche einbezogen. Zu dem Fest mit 180 Ausstellern, dessen Schwerpunkt bei Picknick und Leben draußen liegt, werden 20.000 Besucher erwartet.

Wie Veranstalter Christian Rode von der Kasseler Firma Evergreen mitteilte, wird durch die Einbeziehung des früher nur Fürsten und Königen vorbehaltenen Haupteingangs mit dem kreisrunden Bowling Green die Ausstellungsfläche um ein Drittel erweitert.

Da die meisten Besucher am Himmelfahrtstag erwartet werden, öffnet die Kasse am Donnerstag schon um 9 Uhr und damit eine Stunde früher als an den übrigen Tagen.

Das Gartenfest in Deutschlands schönstem Rokoko-Ensemble bietet wieder zahlreiche neue Aussteller auf, die eine stilvolle Auswahl an Pflanzen und schönen Dingen präsentieren, die in Haus und Garten neue Akzente setzen, wie Rode verspricht. Hauptthema ist diesmal das Leben im Garten und Grünen, mit Picknicken und Grillen in wilder Natur oder das Anpflanzen eigenen Gemüses. Auch wer keinen Garten hat, kann sich Anregungen bei Landmode, Schmuck, Antiquitäten, Käse und vielem mehr holen.

Um den Strom zu entzerren, empfehlen die Veranstalter, nicht am beliebten Donnerstag, sondern an den übrigen drei Tagen zu kommen, zumal am Freitag und Samstag verbilligte Preise (Kinder und Jugendliche frei) gelten. Der Normaleintritt kostet 8 Euro. Es gebe ausreichend Parkplätze.

Weitere Infos zum Gartenfest finden Sie auch auf unserer Übersichtsseite auf Kassel Live und auf www.gartenfestivals.de