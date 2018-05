„Tante Ju“ startet wieder am Kassel Airport

82 Jahre ist das Flugzeug alt – und noch immer beliebt bei Besatzung und vor allem den Fans: Die Ju 52 kommt wieder zum Kassel Airport.

Für Dienstag, 22. Mai, sowie Montag, 18. Juni, sind Rundflüge geplant. Für beide Termine sind noch Plätze verfügbar. Das teilte die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung mit, die das Flugzeug betreibt. Die Ju 52 ist das Herzstück der historischen Flotte der Stiftung.

Die Maschine startete 1936 in den Junkers-Werken in Dessau zu ihrem Jungfernflug. Später wurde sie bei der Lufthansa und in Norwegen eingesetzt. Von 1957 bis 1963 flog sie in Ecuador.

Dann drohte sie am Rande des Flughafens von Quito in Vergessenheit zu geraten, berichtet die Stiftung. Ein amerikanischer Flugenthusiast entdeckte die Maschine dort. Später war die „Tante Ju“ auf Flugschauen quer durch die USA zu sehen. 1984 erwarb die Lufthansa die Maschine und restaurierte sie mit großem Aufwand.

Seit 1986, zum 50. Geburtstag, startet die „Tante Ju“ regelmäßig zu Rundflügen. Etwa 10 000 Passagiere sind laut Stiftung jährlich dabei an Bord. Technisch ist der Flieger auf dem neuesten Stand. Sonst würde er nicht für den Flugverkehr zugelassen, heißt es von den Piloten. Die Passagiere erleben an Bord Knacken und Rascheln – und damit ein ganz anderes Flugerlebnis als in modernen Maschinen.

Die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung trägt sich als Stiftung nur zum Teil selbst. Sie ist auf Spenden sowie Einnahmen aus den Ticketverkauf angewiesen.

Service: Die Maschine startet an beiden Tagen zu Rundflügen, die ab 239 Euro kosten. Plätze gibt es auch noch für einen Streckenflug nach Paderborn (18. Juni/139 Euro).

Flugbuchungen sind über die Internetseite www.lufthansa-ju52.de möglich.