Trainer Alter ist ratlos

Die SG Calden/Meimbressen kommt einfach nicht weg vom Fleck. Am Samstag setzte es die nächste Niederlage. Am letzten Vorrundenspieltag nahm Schlusslicht TSV Wichmannshausen die Punkte mit nach Hause. Die Vereinigten unterlagen dem Aufsteiger mit 0:3 (0:2). 17 Punkte bedeuten weiterhin Rang elf. „Wir müssen mit dem Ergebnis leben“, sagte Jens Alter. „Der Gegner war nicht gut, uns aber dennoch überlegen“, sprach er von einer verdienten Niederlage. „Es ist uns nicht gelungen, die große Flamme zu zünden. Leider haben wir nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben“, erklärte ein frustrierter SG-Trainer. Alter übte zum einen Kritik an der Chancenverwertung, zum anderen am Abwehrverhalten. „Wir rufen einfach nicht unser Potenzial ab.“

Niklas Wieditz brachte den Gast in der 17. Minute in Führung. Julian Schreiber sorgte für das 0:2 (31.). Mit diesem Spielstand verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Pause. Nach dem Seitenwechsel spielte sich das Geschehen zumeist in der Hälfte der Wichmannshäuser ab, ein Tor gelang den Gastgebern trotz Feldüberlegenheit aber nicht. Marian Reimuth besiegelte Caldens achte Saisonpleite (85.).

Die nächste Möglichkeit in die Erfolgsspur zurückzukehren besteht am nächsten Samstag. Dann kommt Wettesingen/Breuna/Oberlistingen zum Derby.