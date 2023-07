B 7-Sperrung: Viele Fahrer nehmen Abkürzung über Wilhelmsthaler Straße in Calden

Von: Daria Neu

Teilen

Lange Fahrzeugschlangen bilden sich an der Wilhelmsthaler Straße in Calden: Wegen der Teilsperrung der B 7 nehmen viele Auto- und Lastwagenfahrer die Abkürzung durch die Kerngemeinde. Die ständigen Staus machen (von links) Ulli Messmer, Heiko Jungk und Justin Köhler sauer. © DARIA NEU

Die B 7-Sanierung ist am Montag in die zweite Runde gegangen Das Problem: Viele Fahrer nehmen wegen der Teilsperrung jetzt die Abkürzung über Wilhelmsthaler Straße.

Calden – Der Ausbau der Bundesstraße 7 bei Calden ist am Montag in die zweite Runde gegangen. Seither arbeiten die Baufirmen am Abschnitt zwischen Calden und Schäferberg. Das Teilstück soll im kommenden Sommer abgeschlossen werden. Doch vor allem in der Kerngemeinde Calden sorgt die notwendige Sperrung der Bundesstraße derzeit für Unmut. Der Grund: Eigentlich sollen Auto- und Lastwagenfahrer die Umleitung über den bereits fertiggestellten Abschnitt der neuen Ortsumgehung benutzen. Stattdessen wählen die meisten jedoch immer noch die Route durch Calden über die Wilhelmsthaler Straße.

Hohe Verkehrsbelastung, Lkw-Lärm und lange Autoschlangen sind die Folgen, mit denen zahlreiche Anwohner überhaupt nicht zufrieden sind.

Die Anwohner

Das Gespräch mit den rund 50 Caldenern an der Wilhelmsthaler Straße ist beschwerlich. Kaum jemand versteht sein eigenes Wort. Permanent rauschen Autos, Busse, Trecker und Lastwagen vorbei. Das macht viele Anwohner fassungslos. „Letztens bin ich sogar nachts von dem Lärm wach geworden“, sagt Camilla Utsch. Die Verkehrsbelastung sei unzumutbar, finden auch Heiko Jungk, Justin Köhler und Ulli Messmer. Am kommenden Montag um 6.45 Uhr wollen sie daher einen Demo-Marsch vom Caldeplatz zum Flughafenkreisel organisieren.

Eine Gruppe Caldener hat sich am Donnerstag versammelt, um den Ablauf der Demo zu besprechen. © Neu, Daria

Die Forderungen der Anwohner sind deutlich: eine neue Ausschilderung, Tempo 30 und eine Sperrung für Lkw über 7,5 Tonnen. Aus Kassel seien die Hinweisschilder noch gut zu erkennen, aber aus Warburg würde man überhaupt nicht auf eine veränderte Verkehrssituation aufmerksam gemacht.

Die meisten Anwohner sind sich einig: Die Lkw-Fahrer selbst treffe gar keine Schuld. „Wir glauben, dass die Fahrzeuge sogar viel lieber die Ortsumgehung nutzen würden, darauf aber nicht hingewiesen werden.“ Ganz klar sehe man die zuständigen Behörden in der Verantwortung. Teilweise sei die hohe Verkehrsbelastung nicht nur nervig, sondern für Fußgänger sogar gefährlich.

Hessen Mobil

Marco Lingemann, Sprecher von Hessen Mobil, kann die Unzufriedenheit der Anwohner nachvollziehen. Alle zuständigen Behörden, zu denen unter anderem auch die Gemeinde Calden gehört, stünden miteinander in Verbindung, um „für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung zu finden.“ Eigentlich sollen sowohl Auto- als auch Lkw-Fahrer die Umleitungsstrecke über die neue Ortsumgehung benutzen. „Das ist auch an verschiedenen Stellen ausgeschildert“, sagt Lingemann.

An dieser Stelle müsste aus Sicht der Anwohner ein Schild stehen, das auf die veränderte Lage deutlich hinweist. © Neu, Daria

Häufig dauere es aber einige Zeit, bis sich Fahrgewohnheiten, die bereits Jahre bestehen, ändern. Außerdem sei die Strecke durch Calden laut Navigationssystem wie Google Maps die kürzeste. „Ob sie tatsächlich aber auch die schnellste ist, sei mal dahingestellt.“ Laut Lingemann soll die Situation nun mit neuen und weiteren Schildern entschärft werden. Unter anderem am Kreisel nahe des Flughafens sollen Fahrer auf die richtige Umleitung hingewiesen werden.

Die Wilhelmsthaler Straße im Notfall für Lastwagen zu sperren, sollte sich die Lage langfristig nicht bessern, sei keine Option, die so einfach umzusetzen wäre.

Die Gemeinde

Caldens Bürgermeister Maik Mackewitz ist überhaupt nicht zufrieden mit der aktuellen Verkehrssituation an der Wilhelmsthaler Straße. „Hessen Mobil hätte am Montag viel sichtbarer deutlich machen müssen, dass sich die Verkehrslage geändert hat“, findet er. Ein blinkendes Schild am Kreisel, das Lastwagenfahrer darauf hinweist, die Umleitung über die neue Umgehungsstraße zu nutzen, wäre eine sinnvolle Variante gewesen.

Sollte sich das Chaos an der Wilhelmsthaler Straße nicht bessern, müsste man sie aus Mackewitz’ Sicht für bestimmte Lastwagen sperren. Mittlerweile würden Anwohner sogar ihre Autos am Rand parken, um die Grundgeschwindigkeit und damit den Lärm im Ort etwas zu minimieren. So komme es aber zu Behinderungen durch Staubildung für den Linienbus. Daher habe die Gemeinde in dem Bereich ein Halteverbot ausweisen müssen. Der Bürgermeister sagt: „Es muss etwas passieren. Dass es überhaupt eine knappe Woche dauert, ist enttäuschend.“ (Daria Neu)