Wandern mit Reinhold Messner: Besondere Reise nach Südtirol ab dem Kassel Airport

Von: Daria Neu

Die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat als erster Mensch alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen. Im August und September gibt es die Möglichkeit, von Calden nach Bozen zu fliegen und mit dem Südtiroler gemeinsam zu wandern. © Roland Weihrauch/dpa

Er war der erste Mensch der Welt, der alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff bestieg: Reinhold Messner ist die Bergsteiger-Legende. Ein Flug ab dem Kassel Airport macht jetzt ein Kennenlernen möglich.

Calden – Selbst wer von Alpinismus keine Ahnung hat, dem ist der Name Reinhold Messner ein Begriff. Der Südtiroler Extrembergsteiger hat insbesondere in den 70er- und 80er-Jahren alle Grenzen des bis dato bekannten Bergsteigens gesprengt und alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff bestiegen.

Der heute 78-Jährige ist eine Legende – und zwar eine bei Weitem nicht unumstrittene. Wer die einzigartige Persönlichkeit kennenlernen möchte, hat im Spätsommer die Möglichkeit dazu. Denn der Reiseveranstalter UKS Touristik bietet ab dem Kassel Airport eine ganz besondere Reise nach Südtirol an.

In eineinhalb Stunden von Calden nach Bozen

Messner-Fans können vom 11. bis 18. August oder vom 22. bis 29. September in Calden in einen Sky-Alps-Flieger steigen und in nur eineinhalb Stunden nach Bozen reisen. Zum Sieben-Tage-Ausflugsprogramm gehören unter anderem Busfahrten zu den Messner Mountain Museen und – als ganz besonderes Angebot – eine Wanderung mit Reinhold Messner höchstpersönlich. Außerdem ist bei der August-Reise auch ein Lagerfeuer mit dem Extrembergsteiger inklusive. Für die Übernachtungen stehen zwei verschiedene Hotels zur Auswahl. Die Mindestteilnehmerzahl pro Reise liegt bei 20 Personen.

Christian Henkel, Chef des Reiseveranstalters, sowie Airport-Geschäftsführer Lars Ernst und Pressesprecherin Natascha Gaebelein freuen sich riesig über das neue Angebot. „Wir sind glücklich, dass der Kontakt zustande gekommen ist. Reinhold Messner ist einfach eine lebende Legende“, sagt Henkel.

Der Extrembergsteiger habe so viele spannende Geschichten zu erzählen. In Kombination mit der schnellen Anreise nach Südtirol sei so eine einzigartige Pauschalreise entstanden. Noch seien genügend Plätze frei, verspricht Henkel. Wer sich für eine Buchung entscheide, entscheide sich für ein eindrückliches Erlebnis.

Am Fuße der Geislerspitzen (Foto) in den Dolomiten ist Messner aufgewachsen. Heute lebt er im Schloss Juval. © zm_photo

Das bestätigt auch Lars Ernst, der sich selbst als Messner-Fan bezeichnet. Er sei während einer Veranstaltung in Köln mit dem Südtiroler und seiner Frau Diane in Kontakt getreten und habe ihm die Idee vorgestellt. „Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit“, sagt Ernst. Aus der Ruhe lasse sich der Südtiroler ohnehin nicht bringen. „Als wir ihm das Angebot vorgestellt haben, hat er freundlich geantwortet: Na, dann legt mal los mit der Planung“, erzählt Ernst lachend.

Das Flugangebot von Calden nach Bozen gibt es seit diesem Jahr. Es sei interessant für viele verschiedene Zielgruppen, sagt Natascha Gaebelein. Unter anderem eben auch für Bergsteiger. Mit Blick auf die Wanderung mit Messner müssten sich die Teilnehmer aber keine Sorgen machen. „Welche Tour gegangen wird, hängt von der Gruppe ab. Das wird dann individuell entschieden.“

Reinhold Messner bestieg als Erster alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff

Reinhold Messner prägt den Alpinismus bis heute nachhaltig. Seine Einstellung insbesondere hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen an den höchsten Bergen der Welt ist dabei ganz klar. Einen Grenzgang wie eine Dienstleistung zu kaufen, ist laut Messner paradox. Das sei kein Alpinismus, sondern Tourismus. Mit dem Versuch, ein Abenteuer zu erwerben, das Risiko maximal zu minimieren, den Erfolg für jedermann so greifbar wie möglich zu machen, zerstöre der Mensch genau das, was er suche, nämlich das Abenteuer, schreibt Messner in zahlreichen Büchern. Die massenhaften Besteigungen des Mount Everest beispielsweise kritisiert er daher scharf.

Mehr als 600 Menschen sollen in dieser Frühjahrssaison von der nepalesischen Südseite den Gipfel erreicht haben. Insgesamt wurden über 470 Genehmigungen ausgegeben – ein Rekord, schreibt das Magazin „Alpin“. (Daria Neu)

Mehr Informationen zur Reise gibt es unter kassel-bozen.de