Coronavirus: Peter Schaumburg berichtet, was er in Peking erlebt hat

Hmm, ein wenig beunruhigend, wenn eine Familie mit einem möglichen Infekt, welcher erst noch durch die Inkubationszeit muss, sich einfach durchmogelt und jetzt in einer deutschen Stadt lebt, als wäre nichts gewesen.

Man soll ja nicht in Panik verfallen und etwas hochköcheln, aber genau so funktioniert doch die Übertragung in ein anderes Land. Naja, in einigen Tagen wissen wir mehr, entweder sie haben es reingeschleppt und dutzende Leute unbewusst angesteckt. Ist ja nicht so, als wären in und um Peking nicht auch knapp 1000 bestätigte Infektionen und einige Tote zu verzeichnen.