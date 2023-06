Der Weser-Radweg ist der beliebteste Radweg Deutschlands

Von: Julian Brückmann

Teilen

Bei schönem Wetter lässt es sich bequem an der Weser radeln: Auf dem © Archivfoto: JÜRGEN Dumnitz

Der Weser-Radweg, Deutschlands beliebtester Radfernweg, lockt immer mehr Fahrradfahrer.

Weserbergland – Der Weser-Radweg ist aktuell der beliebteste Radfernweg Deutschlands und zieht Radfahrer jeden Alters an. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen Radverkehrsmessungen des Vereins Weserbergland Tourismus. Die Messungen wurden am Radweg im Weserbergland und der Mittelweser ermittelt. Wie der Verein jetzt bekannt gab, lassen die Messungen, die an fünf strategischen Punkten, sogenannten Messquerschnitten, keinen Zweifel daran: Die Beliebtheit des Weser-Radwegs nimmt weiter zu.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt beeindruckende 534 000 Radfahrer erfasst, was nahezu einer Verdoppelung im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 entspricht. Dieser Anstieg des Radverkehrsaufkommens gegenüber 2021 entspricht einem stolzen Zuwachs von zehn Prozent. Bereits im Jahr 2012 hat der Verein mit einer umfangreichen Radverkehrsanalyse für den Weser-Radweg begonnen. Dabei wurden Radverkehrsmessungen und Befragungen auf einem 250 Kilometer langen Abschnitt zwischen Oedelsheim im Weserbergland und Nienburg in der Mittelweser-Region ermittelt.

Diese Analyse war das Resultat einer Zusammenarbeit der niedersächsischen Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden, Northeim, Schaumburg, Nienburg sowie der Stadt Petershagen und Hoya. Das Ziel dieser Qualitätsoffensive für den Weser-Radweg war es, wertvolle Erkenntnisse über den Radverkehr zu gewinnen und die Qualität der Strecke weiter zu verbessern. Federführend bei diesem Vorhaben war die Firma IGS Ingenieurgesellschaft Stolz, die mit der Datenerhebung und Auswertung betraut wurde.

„Mit den Ergebnissen aus den Radverkehrsmessungen sowie den zusätzlichen Befragungen am Weser-Radweg im Rahmen der Radverkehrsanalyse hoffen wir, aktuelle Informationen darüber zu erhalten, wer auf dem Radweg unterwegs ist“, erklärt Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland Tourismus Vereins und Sprecherin der Weser-Radweg Infozentrale in Hameln. „Unser Ziel ist, daran unsere Marketingmaßnahmen für die Vermarktung des Weser-Radwegs auszurichten.“

Die meisten Radfahrer fahren auf dem Weser-Radweg von Süden nach Norden

An den Standorten im Weserbergland wurde das hohe Belastungsniveau der Vorjahre auch im Jahr 2022 bestätigt. Lediglich die beiden südlichen Messquerschnitte in Oedelsheim und Heinsen fielen leicht unter die Vorjahresbelastungen zurück. Die drei nördlichen Messquerschnitte bei Hessisch Oldendorf, Petershagen und Hoya verzeichneten an allen Standorten Zuwächse des Radverkehrs im Vergleich zu 2021.

Die Ergebnisse zeigten außerdem, dass die Nutzungsstruktur auf dem Weser-Radweg deutlich touristisch geprägt ist und anhand der Messungen konnte festgestellt werden, dass die meisten Radfahrer auf der Hauptroute des Weser-Radweges von Süden nach Norden unterwegs sind. Auch in diesem Jahr zwischen Juni und August sind an einigen Wochenenden Radfahrbefragungen an den Standorten der Messquerschnitte von Bodenfelde, Hessisch Oldendorf und Hoya geplant, um die Analyse weiterzuführen und Veränderungen zu vorherigen Befragungen zu ermitteln. (Julian Brückmann)

Infos zum Weser-Radweg gibt es beim Weserbergland Tourismus in Hameln unter der Tel. 0 51 51/93 00 39 oder unter weserradweg-info.de