Direktflug von Kassel nach Braunschweig - Welcher „Vorstand von VW“ ist geflogen?

Einen ungewöhnlichen Fund teilt ein Verkehrswissenschaftler der Universität Kassel auf Twitter: Eine Pilatus PC-12 flog von Braunschweig nach Kassel. War es ein VW-Vorstand?

Calden - Wie sehr das Fliegen dem Klima schadet, ist mittlerweile bekannt. Ein Twitter-Nutzer - offenbar Verkehrswissenschaftler an der Universität Kassel - einen interessanten Fund geteilt: Laut flightradar24 soll ein Privatjet Pilatus PC-12 am Montag von Braunschweig den Kassel Airport in Calden im Kreis Hofgeismar angesteuert haben. Der Verkehrswissenschaftler hat die Vermutung: es war ein VW-Vorstand: „Na welcher Vorstand ist von VW ist da denn mal eben von Braunschweig nach Kassel geflogen?“

Seine Vermutung liegt nahe, denn: In Braunschweig steht das älteste Volkswagenwerk der Volkswagen AG. Der Tweet bietet aber noch mehr Informationen: An dem besagten Tag ist der Privatjet demnach von Kassel nach Lugano (Schweiz), dann weiter nach Braunschweig und abschließend wieder nach Kassel geflogen - und das innerhalb von knapp vier Stunden.

Laut Volkswagen Air Service (Stand 2022) besteht Flotte der Volkswagen AirService aus acht Geschäftsreiseflugzeugen. Darunter zwei Maschinen des Modells der Pilatus PC-24. Liegt der Verkehrswissenschaftler mit seiner Annahme auf Twitter richtig?

Privatjetflug von Braunschweig nach Kassel: VW-Flüge sind deutlich gestiegen

Was man sicher weiß: Immer wieder beteuert VW, die CO₂ -Emissionen reduzieren zu wollen. Doch laut Tagesschau sind die Privatjetflüge des Automobilkonzerns im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: Mehr als 2800 Privatjet-Flügen habe der VW-Konzern mit seiner Firmenflotte im vergangenen Jahr durchgeführt.

Der Kerosinverbrauch aller VW-Jets sei von 2021 auf 2022 um etwa eine Million Liter gestiegen, somit auf mehr als acht Millionen. Das ergaben Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung. Der Großteil der Flüge seien Geschäftsflüge von VW-Mitarbeitern. Aber: Der Konzern bietet seine Jets auch als Charter an - 2000 bis 15.000 Euro pro Flugstunde koste das laut VW.

Hinzu kommt, dass VW im Gegensatz zu anderen Firmen, die ihre Flugzeuge nur selbst nutzen, keine Energiesteuer zahlen müsse. Gewerbliche Anbieter von Passagierflügen seien im Gegensatz zu privaten Betreibern davon befreit. Laut Tagesschau sehe VW in der Firmenkonstruktion kein Problem und weist auf „zahlreiche“ andere Großunternehmen hin, die ihren Flugdienst ausgegliedert hätten oder Charterfirmen nutzen würden.

Privatflüge Autokonzern VW: Drei viertel der 2800 Flüge hatten geschäftlichen Zweck

Etwa drei Viertel der insgesamt etwa 2800 Flüge im vergangenen Jahr hatten laut VW einen geschäftlichen Zweck. Der Spielraum für Spekulationen bleibt offen, wer und wieso am Montag (17. Juli) von Braunschweig nach Kassel geflogen ist. Was man aber mit Sicherheit sagen kann: Flugzeuge stoßen außer CO₂ noch andere Schadstoffe aus, die die Erderwärmung massiv antreiben. (Stefanie Lipfert)

