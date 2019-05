Dornröschen braucht Verstärkung

Wenn am Sonntag, 5. Mai, in Hofgeismar das Dornröschenfest gefeiert wird, sieht manch einer sicher doppelt, oder sogar drei- oder vierfach.

Denn nicht nur ein Dornröschen wird mit seinem Prinzen vor Ort sein: Wenn alles klappt, wird man ganz viele kleine Dornröschen und Prinzen in der Stadt sehen.

Download PDF der Sonderseite "Stadt & Region" Weil derzeit Dornröschens Sababurg aufwendig saniert wird, sucht sich die Prinzessin am kommenden Sonntag einen anderen Aufenthaltsort und verbindet dies gleich, in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft für Handel und Gewerbe Hofgeismar e.V., mit einem schönen Fest samt verkaufsoffenem Sonntag.

Dornröschen möchte auf der Festmeile von der Bahnhofstraße über die Fußgängerzone bis hin zum Rathaus aber nicht allein unterwegs sein und wünscht sich deshalb jede Menge Verstärkung: Alle Kinder sind aufgerufen, sich in ein kleines Dornröschen oder einen Prinzen zu verwandeln und um 15 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Modell des Dornröschenschlosses Saba-burg auf dem Roten Teppich zu flanieren. Nach dem Schaulauf wartet eine kleine Überraschung auf die Majestäten, bevor es ein Gruppenbild mit rekordverdächtig vielen Teilnehmern sowie dem echten Dornröschen und dem echten Prinz gibt. Diese treten mit dem Theater in der Wolfsschlucht auch um 15.45 Uhr am Brunnen vor dem Rathaus, um 16.15 Uhr am Dornröschenbrunnen gegenüber der Eisdiele Mandolini und um 16.45 Uhr am Denkmal der Würfelturmsage auf. Gerne dürfen hier die kleinen Nachwuchs-Majestäten als Komparsen mitwirken.

Außer dem Hauptmann der Stadtwache, der für die nötige Aufmerksamkeit der Besucher bei den Theaterstückchen sorgt, sind noch zahlreiche andere Märchen- und Sagendarsteller in der Innenstadt unterwegs. Sie freuen sich ebenso wie der Walk-Act eines Seifenblasenkünstlers über ein Foto von und mit den Gästen des Festes.

Darüber hinaus ist selbstverständlich für das leibliche Wohl gesorgt, lädt das Markttreiben zum Bummeln ein und auch die Geschäfte der Innenstadt haben von 12 bis 18 Uhr geöffnet. zgi