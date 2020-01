Dürre trotz Regen - Massive Schäden im Reinhardswald 

Im Reinhardswald hat die Trockenheit der letzten Jahre zu massiven Schäden geführt. Die Regenfälle der vergangenen Wochen sorgen nur für oberflächliche Nässe.

Trotz der häufigen Regenfälle in den vergangenen Wochen sind die Böden in Nordhessen nur oberflächlich feucht. In den tieferen Schichten, die für die Versorgung der Bäume wichtig sind, ist es trocken. Dies belegt der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).

Nach dessen Daten werden Teile des Kreisteils Hofgeismar als Zonen mit „schwerer Dürre“ eingestuft. „Die Böden sind aktuell oberflächlich relativ nass. Wenn jetzt Vegetationsperiode wäre, hätten Getreide und andere flachwurzelnde Ackerpflanzen keine Probleme“, sagt Dr. Andreas Marx vom Leipziger UFZ.

2000 Hektar Waldfläche im Reinhardswald verschwunden

Anders sehe es in Bodentiefen von 1,80 Meter aus. Dort kam das Wasser noch nicht an. Ursache dafür seien die zwei zurückliegenden Trockenjahre. „Davon war auch Nordhessen stark betroffen“, sagt Marx. Wenn auch nicht so stark wie der Osten Deutschlands.

Die Folgen lassen sich in den Wäldern ablesen: Eine Waldfläche von 2000 Hektar ist im Reinhardswald in den vergangenen zwei Jahren verschwunden, sagt Klemens Kahle, Sprecher des Forstamts Reinhardshagen. Das sind rund 10 Prozent des gesamten Reinhardswaldes.

Einerseits wurden viele Bäume durch die Orkane Friederike und Eberhard zerstört, rund 60 Prozent sind jedoch der Dürre und insbesondere den Borkenkäfern zum Opfer gefallen, sagt Kahle. Am häufigsten sind Fichten betroffen.

Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes beträgt die mittlere jährliche Niederschlagsmenge im Landkreis Kassel 750 Liter pro Quadratmeter. 2018 lag dieser Wert bei nur 458 Litern. 2019 waren die Regenfälle zwar insgesamt durchschnittlich, doch einzelne Monate waren viel zu trocken. Dies galt vor allem für den Februar, April, Juli und November.

„Das Regendefizit für die Region Kassel beträgt vermutlich etwa 300 Liter pro Quadratmeter. Das entspricht einem halben Jahresniederschlag. Um das aufzufangen, bräuchten wir also noch monatelang diese grauen, verregneten und kühlen Tage“, sagt Marx.

Regen rettet Fichten nicht mehr

Die Trockenheit im Reinhardswald sei noch nicht so schlimm wie im angrenzenden Forstamt Wolfhagen, wo steinige Böden die Dürre beschleunigten, sagt Klemens Kahle. In Nordhessen habe der fehlende Regen zu einem extremen Waldverlust geführt.

Eine Million Kubikmeter Schadholz hat das Forstamt Reinhardshagen seit 2018 aus den Wäldern entfernt. Das sei die vierfache Menge von Bäumen, die das Forstamt normalerweise aus dem Wald holt. Auf einer Fläche von insgesamt 2000 Hektar stehen keine Bäume mehr.

Begonnen hat das Waldsterben 2.0, wie Kahle es nennt, mit dem Orkantief Friederike im Januar 2018, das dem Baumbestand schwer zugesetzt hat. Dann folgten zwei heiße und trockene Sommer sowie Orkan Eberhard im März 2019.

+ Auch im Lumbachtal im Reinhardswald hat der Borkenkäfer die Fichten 2019 heimgesucht. Forstamtssprecher Klemens Kahle zeigt abgestorbene Bäume. © Gerd Henke.

Die Folgen der Trockenheit sind überall in der Region zu beobachten: Zuerst litten die Fichten unter dem fehlenden Regen. Als Flachwurzler sind sie bereits betroffen, wenn der Boden in 50 bis 60 Zentimetern trocken ist.

Daher sei die Fichte keine Baumart, die in dieser Gegend großflächig weiter bestehen könne. „Sie ist fast schon weg“, sagt Kahle. 2019 war es dann so trocken, dass auch Laubhölzer mit tiefer reichenden Wurzeln betroffen waren. „Wenn es so weitergeht, wird es der Buche so ergehen wie der Fichte“, sagt Kahle.

Drei Dürrezonen im Kreisteil Hofgeismar

Dr. Andreas Marx vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) erläutert, dass die Schäden im Wald im vergangenen Jahr noch massiver gewesen seien als 2018. Bäume seien – anders als die einjährigen Ackerpflanzen – auf Feuchtigkeit in tieferen Bodenschichten angewiesen.

Kurze und heftige Niederschläge, wie es sie im vergangenen Sommer durchaus gegeben habe, hätten da wenig Einfluss. Das Wasser fließe schneller ab, als es versickern könne. Langanhaltender und gleichmäßiger Regen sei für die Bodenfeuchte wichtiger.

Laut Dürremonitor des UFZ gibt es im Kreisteil Hofgeismar drei unterschiedliche Dürrezonen: von „ungewöhnlich trockenen“ Bereichen bis zu Zonen mit „schwerer Dürre“.

Nicht ungewöhnlich in Nordhessen: „Ich bin schon einige Male auf der A 44 von Kassel in Richtung Dortmund gefahren. Dort sieht man rechts und links überall tote Nadelwälder“, sagt Marx. Wie sich die Niederschläge 2020 entwickelten, sei ungewiss. „Wenn sie durchschnittlich sind, reicht es vielleicht für die Landwirtschaft“, so der Forscher. Aber das Defizit für die Bäume bleibe.

Forstamt Reinhardshagen pflanzt 2 Millionen Bäume

„Wenn es nicht langsam anfängt zu regnen, möchte ich mir nicht ausmalen, wie sich das im Jahr 2020 weiterentwickelt“, sagt Klemens Kahle. „Wir brauchen Regen und das nicht nur für einen Tag.“ 2019 sei bereits ein Katastrophenjahr gewesen. Kein lebender Förster könne sich daran erinnern, dass die Situation jemals so schlimm gewesen sei wie jetzt.

Um die derzeit baumfreien Flächen im Reinhardswald wieder aufzuforsten wird das Forstamt Reinhardshagen in diesem Jahr knapp zwei Millionen Bäume pflanzen, davon rund 1,5 Millionen Traubeneichen. Damit soll eine Fläche von zunächst 300 Hektar wieder bepflanzt werden. Sechs Bagger bereiten die Flächen derzeit vor, die ausgewählt wurden, weil sie anfällig für eine schnelle Vergrasung sind.

„Der Wald wird weiter sterben und das in einer Dimension, die wir uns nicht vorstellen können“, sagt Kahle. Die Forstämter versuchten, das aufzufangen. Da niemand genau wisse, wie sich die Situation weiter entwickele, sei es jedoch schwierig abzuschätzen, ob die Baumarten, die jetzt angepflanzt werden, auch in der Zukunft mit den sich weiter verändernden Bedingungen zurechtkommen werden.