Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz auf Landstraße bei Lamerden schwer

Lamerden - Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer aus Verl (bei Gütersloh) am Ostersonntag auf der Landstraße zwischen Lamerden und Eberschütz.

Der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Rote Kreuz Krankenhaus in Kassel gebracht. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Motorradfahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam mit seiner R 1200 GS in einem Feld nahe der Straße zum Stehen.

Das Motorrad wurde dabei stark beschädigt – die Schadenshöhe liegt laut Polizei Hofgeismar bei 3000 Euro