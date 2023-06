Eintauchen in die Welt des Rokoko: Guckkästen im Schlosspark Wilhelmsthal ermöglichen visuelle Zeitreise

Von: Dorina Binienda-Beer

Impression aus dem Gucki: Blick auf Betriebsamkeit im Park und vor dem Schloss zur Zeit des Rokoko. Stereoskopisches Motiv: Kreativagentur xcite/Repro: pbb © Binienda-Beer, Dorina

Eine visuelle Zeitreise in längst vergangene Tage. Das ermöglichen nun die neuen „Guckis“ im Schlosspark Wilhelmsthal.

Wilhelmsthal – Nicht wenige geschichtlich interessierte Besucher dürften sich beim Bummel durch den Schlosspark von Wilhelmsthal schon einmal eine kleine Zeitreise in dessen barocke Vergangenheit gewünscht haben. Unmittelbar vor Ort schauen zu können, wie es an diesem feudalen Ort vor 270 Jahren ausgesehen hat, diese Möglichkeit ist jetzt geschaffen worden. An sechs Standorten im grünen Romantikareal hat Hessen Kassel Heritage (HKH, ehemals MHK) Guckkästen installiert. Ein Novum, das in den Kasseler Gärten und Parks der HKH bisher nicht existiert.

Die Wilhelmsthaler Guckis lassen in eine andere Welt eintauchen. Sie erlauben eine visuelle Zeitreise in das Rokoko. Auch wenn der Schlosspark schon lange zu einem sogenannten englischen Landschaftsgarten überformt ist, verleihen ihm die verbliebenen Rokoko-Elemente seinen außerordentlichen gartenarchitektonischen Charakter.

Siegfried Hoss Leiter Gärten und Gartendenkmalpflege Hessen Kassel © Binienda-Beer, Dorina

In welcher Form und Pracht sie Landgraf Wilhelm VIII. Mitte des 18. Jahrhunderts hatte anlegen lassen, davon zeugen die historischen Motive in den Guckkästen. Jeder zeigt ein Bild, sechs sind insgesamt zu sehen. Dem Publikum auch das vor Augen zu führen, was heute nicht mehr existiert, war Absicht von Kassel Heritage, sagt Dr. Siegfried Hoss. „Sich auf eine andere Art mit der Geschichte des Parks befassen zu können“, hierin sieht der Leiter Gärten und Gartendenkmalpflege den besonderen Reiz des neuen Angebots. Gesucht worden sei dafür eine einfache technische Lösung ohne das Erfordernis, Stromleitungen im Park verlegen zu müssen. So kamen die Guckkästen ins Spiel, die allein mit Tageslicht hell durchleuchtete farbige Impressionen liefern.

Die künstlerische und technische Ausführung lag bei der Kasseler Kreativagentur xcite, die für das Projekt sogenannte stereoskopische, also räumliche Plastizität vorgaukelnde Motive entwickelte. Vorausgegangen war eine intensive Recherche: Als Grundlage dienen Gemälde und Zeichnungen von Schloss und Park Wilhelmsthal zur Zeit des Rokoko. Sie wurden schließlich mit der heutigen realen Umgebung zu Dias verschnitten. Exakt entsprechend den jeweiligen historischen Blickrichtungen sind die Standorte der Schaukästen bestimmt worden. Sie werden von Stelen getragen,

Gleich am Eingang erwartet die Besucher des Schlossparks von Wilhelmsthal der erste Guckkasten, entwickelt von Pierre Landgrebe und Julian Knappe (Kasseler Kreativagentur xcite). © Dorina Binienda-Beer

die die eigene Schreinerei der HKH aus Wilhelmshöher Holz produziert hat. In jede Holzstele ist eine Blickbezeichnung eingefräst worden: So gibt es den Portal-, Schloss-, Kaskaden-, Kolonnaden-, Menagerie- und den Grottenblick. Gleich am Haupteingang wartet der erste „Gucki“ auf Beachtung. Alle sechs sind mit kleinen Metallplatten ausgestattet.

Hier gibt es Infos und an jedem Standort eine Frage an den Besucher, die dazu animiert, sich mit dem Thema noch eingehender zu beschäftigen. (Dorina Binienda-Beer)