Erster Storch ist ins Diemeltal zurückgekehrt

Aufräumarbeiten: Storchenmännchen „Hännes“ am Horst in Deisel. Anhand des Rings kann der Vogel sicher identifiziert werden.

Der erste Storch im Diemeltal ist aus dem Winterquartier zurückgekehrt: „Hännes“ hat seinen Horst in Deisel bezogen. Montagabend wurde der Vogel erstmals beobachtet.

Anhand des Rings konnte er als das angestammte Männchen identifiziert werden, berichtet die Naturschutzbund-Mitarbeiterin Yvonne Berger.

Mit der Rückkehr am 18. Februar ist „Hännes“ in diesem Jahr früh dran: In den vergangenen Jahren wurden die Störche im März gesichtet. Die Internetseite des NABU Hofgeismar weist als bisher frühestes Datum den 5. März 2017 aus. Männchen „Karl“ vom Horst in Sielen war seinerzeit der erste Storch in der Region.

Im vergangenen Jahr kehrte „Hännes“ Partnerin „Lilli“ am 6. März zurück. Einen Tag später folgte „Hännes“. Mit Spannung verfolgen die Beobachter die Entwicklung am Horst in Sielen. Dort hatte sich das Männchen Karl verletzt und ein Bein verloren.

Auch in Nieste ist ein Storch an den Horst zurückgekehrt. Am Montag wurden 4000 ziehende Kraniche in der Nähe von Wülmesen beobachtet.