Ihr schönster Tag – unser Service

Exklusives Brautstyling durch das Hair Creative Team

Eine individuelle Brautberatung, die keine Wünsche offen lässt. Das ist die Priorität des Hair Creative Team: „Die Braut, ihr Aussehen und ihr Gefühl sind uns an diesem Tag am Wichtigsten“, so Inhaberin Alexandra Beck-Kuhl. „Am schönsten Tag des Lebens muss alles stimmen.“

Ein Muss, um nichts dem Zufall zu überlassen, ist dafür der Probetermin im Salon. Frisur und Make-up werden individuell auf die Braut, ihre Persönlichkeit und das Brautkleid abgestimmt. Durch Fachkompetenz und Einfühlungsvermögen bleiben keine Wünsche offen. „Jede Braut ist anders und deswegen auch jedes Styling.

+ „Die richtige“ Brautfrisur kann modern oder klassisch, hochgesteckt oder halboffen sein. © HAIR CREATIVE TEAM

„Die richtige“ Brautfrisur kann modern oder klassisch, hochgesteckt oder halboffen sein, es gibt unzählige Möglichkeiten. Durch unsere langjährige Erfahrung stehen wir der Braut zur Seite und finden das Styling, mit dem sie sich am wohlsten fühlt“, erläutert Alexandra Beck-Kuhl.

„Außerdem achten wir darauf, dass die Frisur den ganzen Tag perfekt sitzt, denn unsere Kundinnen sollen den Hochzeitstag ohne Gedanken daran verbringen, ob das Styling hält. Wir kümmern uns. Sie können sorglos feiern.

Ist die ideale Frisur gefunden, kann sich die Braut an Ihrem Hochzeitstag auf ein entspanntes Styling bei ihr Zuhause freuen oder wo immer die Profis an diesem Tag gebraucht werden. Auch Brautmutter und Trauzeuginnen werden bei Bedarf für den großen Tag gestylt. So können alle den besonderen Tag von Anfang an genießen.

Somit bietet das Hair Creative Team den perfekten Komplett-Service für den schönsten Tag im Leben. Termine für eine Beratung können telefonisch unter Tel. 05674 7562 vereinbart werden. Jeweils von Di. bis Fr. von 8 bis 18 Uhr, Sa. von 8 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

(NH)

Ihr Ansprechpartner für Braut-Design Beratung, Haarteile, Brautfrisur Haarschmuck, Braut Make-up, Haarpflege

ALEX BECK-KUHL – HAIR CREATIVE TEAM

Obere Hofstraße 15 a, 34393 Grebenstein

Tel. 0 56 74 / 75 62

Am 18. und 19. Januar sind wir von 10 – 18 Uhr für Sie auf der Hochzeitsmesse Kassel. Kommen Sie an vorbei, wir freuen uns auf Sie.

www.hair-creative-team.de