Fahrerin nimmt Ostheimer die Vorfahrt

Unfall an Kreuzung in Niedermeiser – Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro

Niedermeiser. Zwei Autos sind am Samstag auf einer Kreuzung in Niedermeiser zusammengestoßen. An beiden Fahrzeuge entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei Hofgeismar auf 10.000 Euro schätzt.