Friedhelm Göllner aus Obermeiser restauriert und sammelt alte Lanz-Traktoren

Seit zwei Jahrzehnten sammelt und restauriert Friedhelm Göllner aus Obermeiser Lanz Bulldogs – ein Hobby, welches „süchtig macht“, wie er grinsend zugibt.

Wenn der Motor ohne Probleme anspringt, der Zweitakter klackert und sich der Geruch von Diesel breitmacht, dann kann man im Gesicht von Friedhelm Göllner eine gewisse Zufriedenheit ablesen.

Eigentlich alles, was man über die alten Ackerschlepper wissen muss, hat Göllner sich autodidaktisch angeeignet: „Zuerst habe ich anderen beim Reparieren auf die Finger geschaut und später selbst die Traktoren zerlegt“, erinnert er sich an den Beginn.

Für Ersatzteile fährt Göllner bis nach Holland

Die Leidenschaft erfasste ihn allerdings erst im Ruhestand, zuvor habe er keine Zeit dafür gehabt. „Damit es mir als Rentner nicht langweilig wird, habe ich mir was gesucht, nämlich Bulldogs.“ Aus einem Schlepper, auf dem er schon als Knabe über die Caldener Felder fuhr, wurden so mit der Zeit drei Dutzend. Liebevoll nennt er seine Schätzchen manchmal „Onkel Franz“.

Warum es ausgerechnet eine Lanz-Sammlung werden musste, erklärt der Hobbyschrauber so: „Zum einen ist die Lanz-Technik ganz besonders – außerdem sind es Schlepper, die nicht jeder fahren kann. Die meisten bekommen einen Lanz nicht mal zum Laufen.“

Die einfache, robuste Bauweise des Motors hat es ihm angetan. Denn bei diesem wird die Maschine von nur einem Zylinder angetrieben. „Es ist eine Technik, die immer wieder funktioniert, wenn sie in Schwung gebracht wird.“ Dafür geht gerne schon mal ein gutes halbes Jahr ins Land, mussten seine Sammelobjekte teilweise doch komplett zerlegt werden.

Um Ersatzteile zu beschaffen, ist der 80-Jährige bereits einige Male nach Holland gefahren. Dort bekommt man diese noch für gutes Geld, erzählte er.

Weil es irgendwann keinen Platz mehr an seinem Wohnhaus gab, baute Göllner vor genau zehn Jahren sogar eine Halle für seine Bulldogs. Aufgereiht in Reih und Glied glänzen die alten Lanz dort um die Wette, wirken als wären sie gerade erst ausgeliefert worden.

Nur Modelle aus den 50-er Jahren

Da sie rostanfällig seien, hole er sie meist nur bei trockenem Wetter hervor, erklärt der Bulldogfan, der den Treckerfreunden aus dem Nachbarort Niedermeiser angehört. Denn schließlich seien sie etwas wert und sollten geschont werden.

Obwohl die Firma Lanz schon in den 20er-Jahren Gefährte für die Landwirtschaft baute, hat Göllner ausschließlich Modelle aus den 50er-Jahren. Die ganz Alten mit Glühkopf seien zu aufwendig zu starten, meint er. Ein wenig bedauert der Freizeitschrauber das geringe Interesse der Jugend an alten Schleppern. „Ich würde mich freuen, wenn ich mein Wissen weitergeben könnte.“

An die Gefährte ist er überwiegend durch Mund-zu-Mund-Propaganda gekommen: So habe er beispielsweise davon gehört, dass bei der Firma Hild in Hofgeismar einer im Schrott liege. Den habe er komplett wiederhergestellt.

Wer irgendwann einmal seine Sammlung erben wird, darüber hat er sich noch keine Gedanken gemacht. „Auf jeden Fall sollte sie in Hände kommen, die auch damit umgehen können“, lautet seine Hoffnung.