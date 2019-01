Gasthaus in Fürstenwald: Feiern beim Tollen Schorsche

Das historische Foto

+ © Archiv Dieter Finis / nh, Repro: Tanja Temme Zu Gast beim Tollen Schorsche: In der Nachkriegszeit war das Gasthaus „Zum Bahnhof“ immer gut besucht. Im Bild sind Martin Ledderhose, Gastwirt Georg Tolle und Bruno Gaksch (von links) zu sehen. © Archiv Dieter Finis / nh, Repro: Tanja Temme

Gut 40 Jahre ist es nun her, dass die Gaststätte „Zum Bahnhof“ in Fürstenwald geschlossen hat. Heute sind in dem Gebäude im Ehrster Weg Wohnungen untergebracht. Die Geschichte dahinter.