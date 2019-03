Udo Jungermann GmbH: Die Experten für Heizung, Sanitär und Solar

Hofgeismar. Bei den Friedrichsdorfer Experten für Heizung, Sanitär und Solar, der Udo Jungermann GmbH, packt die ganze Familie mit an - und das seit mehr als zwei Jahrzehnten.

„Man kann zweifelsohne sagen, dass wir ein Familienunternehmen wie aus dem Bilderbuch sind“, sagt Udo Jungermann stolz und gibt zu, mit einer solch positiven Entwicklung ganz und gar nicht gerechnet zu haben, als er am 1. April 1997 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Bis dahin als Heizungsbaumeister in einem Unternehmen angestellt, war der Wunsch nach Veränderung gewachsen, und die sollte das eigene Geschäft bringen. Für den damals 31-Jährigen nicht nur ein großer, sondern „ein riesiger“ Schritt: „Ich war regelrecht ängstlich, war die Arbeit im eigenen Unternehmen doch absolutes Neuland für mich.“

Doch schon damals konnte er sich des nötigen Rückhalts aus der Familie sicher sein. Ehefrau Petra war von Anfang an die administrative Seele der Firma, kümmerte sich zunächst stundenweise um die Buchhaltung, behielt aber noch ihren eigenen Job, um „auf Nummer Sicher“ zu gehen. Die Stunden wurden immer mehr, denn mit der wachsenden Zahl an Aufträgen wuchs auch der Umfang der administrativen Arbeiten im Hintergrund. „Irgendwann gab es keinen anderen Ausweg mehr und ich stieg voll ein, mit zwei Kindern kam es mir auch ganz gelegen, komplett von Zuhause aus zu arbeiten“, sagt die heute 52-Jährige.

Dass der Erfolg nicht lange auf sich warten ließ und die Jungermanns gerade einmal drei Wochen ohne Mitarbeiter auskamen, begründet der Meister im Heizungs- und Lüftungsbau (seit 1991) sowie im Gas- und Wasserinstallationshandwerk (seit 1996) in seiner Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und der Nähe zum Kunden: „Wer bei uns anruft, muss nicht mit einem Anrufbeantworter Vorlieb nehmen, wir sind immer persönlich für unsere Kunden da, egal ob tagsüber oder nachts, an Werktagen oder am Wochenende.“ Dass sich dabei innerhalb der Familie meist alles um die Firma dreht, ist für Tochter Nadine Jungermann-Helensky kein Problem. „Ich kenne es nicht anders“, sagt die 27-Jährige, die längst das Bürozepter übernommen hat und sich seit Ende 2010 neben der Auftragsannahme auch um Kundenberatung, Terminvergabe, Rechnungswesen und vieles mehr kümmert. Ganz neu mit dabei ist Jungermann-Spross Timo, der vor Kurzem mit gerade einmal 20 Jahren jüngster Meister Deutschlands im Bereich Sanitär, Heizung und Klima geworden ist. Eine Alternative habe es für ihn nie gegeben, „mir war immer klar, dass ich ins Familienunternehmen einsteigen würde.“ Mit 15 seinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht, absolvierte er anschließend in einem Kasseler Unternehmen seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker, um direkt die Meisterschule zu besuchen. „Das ist schon Wahnsinn, was Timo da geschafft hat“, freut sich Papa Udo und ist froh, nun auch beruflich die ganze Familie an seiner Seite zu wissen. „Das ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl, denn bei ihnen weiß ich, dass ich mich blind verlassen kann“, sagt der 53-Jährige, der dennoch fünf Gesellen sowie zwei Auszubildende beschäftigt und einen weiteren Lehrling zum Anlagenmechaniker sucht. Ganz allein nämlich schafft es die Familie nicht, schließlich hat sich Jungermann längst zum Ansprechpartner Nummer eins für Heizung, Sanitär, Klempnerei, Solar, regenerative Energien sowie Badsanierung, Heizungswartung, Heizungssanierung und vielem mehr gemausert. Doch wer weiß, vielleicht bringen ja auch künftige Jungermann-Generationen noch einiges mehr an Familienpower mit fürs Friedrichsdorfer Erfolgsunternehmen.