Schwere Unwetter lassen Keller im Kreisteil Hofgeismar volllaufen

Nach den anhaltenden sommerlichen Höchsttemperaturen gab es am Mittwochabend im Kreisteil Hofgeismar und Umgebung schwere Unwetter. Straßen wurden nach lange anhaltenden Regenschauern überflutet, Bäche schwemmten hoch.

Besonders hart traf es die Anwohner von Oberweser und Gottsbüren. Hier war die Feuerwehr im Dauereinsatz mit voll gelaufenen Kellern. Einige Pkw-Fahrer fuhren Augenzeugenberichten nach durch die Fluten. In Oberweser kam das Wasser aus vier Richtungen und füllte dann die Ortsmitte.

Das Wetter hatte einige Verkehrsbehinderungen zur Folge: Die Landesstraße 561 zwischen den Ortsteilen Oedelsheim und Gieselwerder musste komplett gesperrt werden. Auch die Weserbrücke bei Gieselwerder war dicht.

In Wahlsburg ist laut Polizei die Ortsdurchfahrt gesperrt, ebenso die Landesstraße zwischen Trendelburg-Gottsbüren und Oberweser-Gieselwerder. Das meldet der hr.

Auch im nahen Uslar und im gesamten Kreis Northeim waren die Feuerwehren im Dauereinsatz.

In Uslar waren gleich mehrere Straßen geflutet, darunter die Alleestraße sowie in Schoningen die Landstraße. Hier kam der Löschzug 1 zum Einsatz. In Delliehausen sicherten die Feuerwehren außerdem ein Seniorenheim gegen Wasser ab.

In Hardegsen kam es zum Abriss einer Stromleitung. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und verständigte den Stromversorger.

Ein Blitzeinschlag im Bad Gandersheimer Ortsteil Ellierode ging glimpflich aus. Hier hieß es zuerst, es gäbe eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich. Ein Feuer konnte die Feuerwehr allerdings nicht feststellen, sodass es sich um einen sogenannten kalten Blitzschlag handelte.