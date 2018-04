Grebenstein. Welch eine Revanche des TuSpo Grebenstein im prestigeträchtigen Nachbarschaftsderby der Fußball-Gruppenliga. Nur drei Tage nach der 0:2-Niederlage in Calden beim Nachholspiel, besiegte der Tabellenzweite die SG Calden/Meimbressen glatt mit 6:1 (2:0).

Die Sonne strahlte zum ersten Heimspiel der Grebensteiner in diesem Jahr und strahlen durfte auch der Anführer des TuSpo-Rudels, Mannschaftskapitän Hannes Drube erlebte ein schönes Geschenk zum 35. Geburtstag. Der Routinier hatte im Hinspiel noch verletzungsbedingt und konnte diesmal immerhin schon wieder 55 Minuten auf dem Platz stehen und das tat der Plavcic-Elf gut. Kurz vor seiner Einwechslung verpasste Drube mit einem Kopfball auch noch knapp sein Tor.

Dass dies eine andere Mannschaft des TuSpo war als am Mittwoch in Calden, wurde direkt nach dem Anpfiff deutlich. Keine 30 Sekunden waren vorbei, da wurde Manuel Frey schon steil in den Strafraum geschickt und es stand 1:0. Nach einer Viertelstunde ein Angriff aus dem Lehrbuch der Plavcic-Elf. Der immer stärker auftrumpfende Winterneuzugang der Grebensteiner Ivan Mamusa, passte quer zu Adrian Schäfer, der auf 2:0 erhöhen konnte. Der Ex-Caldener wurde diesmal in der Offensive eingesetzt und erfreute sich recht viel Freiraums durch den Gegner. Als Manuel Frey noch eine gute Gelegenheit ausließ, konnten die Vereinigten das Spiel etwas beruhigen, dies gelang ihnen auch eine halbe Stunde lang. Aber nach vorne lief überhaupt nichts bei der Alter-Elf, neben Dennis Dittmer, der beruflich fehlte, musste das andere Stürmer, Marc Zuschlag, schon nach knapp 30 Minuten verletzungsbedingt raus.

Der TuSpo teilte sich die Kräfte ein für das nächste Mittwochsspiel in Reichensachsen und nahm dennoch in den letzten 20 Minuten wieder Fahrt auf. SG-Keeper Florian Schlosser lenkte einen Kopfball von Mamusa zum Eckball, den zirkelte Frey auf den Kopf von Tobias Möller zum 3:0.

Jetzt wurde es in der Tat zur Kopfsache für die SG, denen die Kräfte schwanden. Ivan Mamusa (74., 80.) erzielte die nächsten beiden Treffer auch per Kopfball. Jeweils auf Flanken von Anto Kajic und Mario Bajo. Das halbe Dutzend machte der eingewechselte Karim Belarbi in der 81. Minute voll. 120 Sekunden später das Ehrentor für die SG per Freistoß von Thomas Schindewolf. „Genau so schön wie unsere Treffer, das habe ich Schindewolf gegönnt“, sagte TuSpo-Coach Valentin Plavcic nach der Partie. Plavcic hatte die 0:2-Niederlage in Calden gar nicht analysiert mit seinen Spielern, durch die Standardtore hätte jene Partie seine eigene Dynamik gehabt. Er habe von seinen Spielern nur gefordert, dass sie wieder ihr Spiel durchziehen müssten und das taten sie auch.

Caldens Trainer Jens Alter mocht seiner ersatzgeschwächten Mannschaft keinen Vorwurf machen und meinte: „Wir waren am Ende platt, aber dem TuSpo auch über 90 Minuten in allen Belangen unterlegen.“