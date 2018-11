CDU-Vorschlag für Freizeitareal zwischen Sauertal und Freibad in Grebenstein 

Grebenstein. Die CDU hat einen Vorschlag unterbreitet, um das Gebiet zwischen der Bundesstraße 83 und dem Freibad in Grebenstein attraktiver zu machen. Ein Überblick.

Mit einem Vorstoß, wie das Freizeitareal zwischen Sauertal und Freibad attraktiver gemacht werden könnte, ging die Grebensteiner CDU-Fraktion in die Öffentlichkeit.

Freibad

Die Idee, sich über die gesamte Gestaltung des Areals Gedanken zu machen, sei im Zusammenhang mit dem Freibad gekommen, sagt Fraktionsvorsitzende Melanie Burghardt. Wie berichtet, ist das jetzige Bad in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Es gibt verschiedene Pläne für die Neugestaltung. Sie reichen vom Neubau des Schwimmerbeckens (bei Erhalt des Nichtschwimmerbeckens) bis zu einer Neuanlage als Naturbad. Die Kosten stehen noch nicht fest. Beträge zwischen 2,5 und sechs Millionen werden in Grebenstein gehandelt. Doch eine genaue Schätzung gibt es noch nicht. Zudem hängen sie von der Variante ab, die einmal zum Zug kommen soll. Voraussichtlich wird die Entscheidung im nächsten Jahr fallen.

Sauertalstadion

„Wer Grebenstein aus der Luft betrachtet sieht, wie sich die Freizeitanlagen wie an einer Perlenschnur aneinanderreihen“, sagt Melanie Burghardt. Es biete sich also an, die Neugestaltung des Freibades mit dem benachbarten Tuspo abzustimmen, der im Sauertalstadion seine Fußballspiele austrägt. Die CDU kam dabei auf die Idee, die Eingangsbereiche von Stadion und Bad zusammenzulegen. Wenn dort zugleich ein Bistro-Betrieb wäre, würde dies die Attraktivität dieser Lokalität, einer Art Schwimmbadgaststätte, erhöhen. Am Eingangsbereich angegliedert werden könnten Duschen und Umkleideräume, die auch die Fußballer nutzen könnten. Die müssten allerdings ihren Haupteingang auch vom Süden in den Norden verlegen. Der Vorteil für den Tuspo wäre nach Ansicht von Burghardt, dass der derzeit „nicht gerade repräsentative Zugang zum wunderschönen Stadion“ aufgewertet würde. Denn der Parkplatz wäre nahe.

Parkplätze

Besucher der Tuspo-Spiele parken derzeit entlang der Friedrichtsthaler Straße. Die an und für sich zweispurige Straße ist dann nur noch einseitig zu befahren. Würde der Tuspo mitziehen, so Burghardt, könnte sich dies ändern. Denn als Parkplatz würde sich die Rasenfläche zwischen Bolzplatz, Stadion und Tennisplatz anbieten. Sollten die Plätze nicht reichen, können die Besucher auch auf dem Schwimmbadparkplatz ihren Wagen abstellen. Der Weg zum Stadion wäre auch dann nicht weiter als derzeit, die Parksituation auf der Friedrichsthaler Straße aber entschärft.

Wohnmobile

Der derzeitige Standort für Wohnmobile in Grebenstein ist alles andere als optimal. Er befindet sich direkt neben der viel befahrenen Bundesstraße. Die Stellplätze könne man, so die Union, in die Nähe des Freibades verlegen. Profitieren würden die Wohnmobilisten, die einen ruhigeren Platz hätten und das Freibad, das möglicherweise zusätzliche Besucher erhält. Technisch sei dies kein Problem, sagt Bürgermeister Danny Sutor, die Gerätschaften müssten eben umgesetzt werden.

Zeltplatz

Um die Attraktivität zu erhöhen, könnte sich die Stadt daran machen, einen Zeltplatz in Freibadnähe zu schaffen. Auch das würde dem Fremdenverkehr zugutekommen, ist Burghardt überzeugt.

Tennisplätze

Im Zuge der Arbeiten könnte auch der Zugang zum Tennisplatz verbessert werden. Der sei derzeit nicht optimal. Und „wer einem Auswärtigen erklären will, wie er zu den Tennisplätzen kommt, der braucht Google-maps“, sagt Burghardt und umschreibt damit die schlechte Verkehrsanbindung.

Politik

Ihre Vorschläge hat die CDU nun in die politische Diskussion gebracht. Eigentlich sollte am Montag in der Parlamentssitzung ein Beschluss gefasst werden. Doch das war nicht möglich, weil zu der Sitzung, wie berichtet, nicht ordnungsgemäß geladen worden war. Dennoch scheinen die Pläne Chancen zu haben, ernsthaft geprüft zu werden. In den beratenden Ausschusssitzungen seien keine grundlegenden Bedenken geäußert worden, freut sich Burghardt.

Ob die von der Union zu Papier gebrachte Vision aber Wirklichkeit wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Von den Vereinen, die die Stadt mit ins Boot holen will, von der Finanzierbarkeit und – vor allem – vom Neubau des Freibades. Denn ob der kommt oder nicht, ist letztlich eine Frage des Geldes.