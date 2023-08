Die Grebensteiner Stadtsparkasse ist die kleinste Sparkasse Deutschlands

Im Austausch: Ralf Patock, Vorstandsvorsitzender der Grebensteiner Stadtsparkasse (Mitte), Vorstandsmitglied Andreas Auerbach (rechts) und Hendrik Panster, Bereichsleiter Immobilien und Firmenkunden. © Natascha Terjung

Seit Kurzem hat die Grebensteiner Stadtsparkasse einen besonderen Status: Sie ist die kleinste Sparkasse Deutschlands.

Grebenstein – An den Geldautomaten rattert und raschelt es. Mitarbeiter laufen von Büro zu Büro und hier und da steht ein großes rotes Sparschwein – ein bekanntes Bild aus dem Alltag vieler Sparkassen wie etwa der in Grebenstein. Doch die Stadtsparkasse hat seit Kurzem einen besonderen Status: Unter den 356 Sparkassen bundesweit ist die Grebensteiner Stadtsparkasse die kleinste. Diesen Titel trägt sie wegen der Fusion der bis Juli kleinsten Sparkassen Schwalmstadt und Borken (Schwalm-Eder-Kreis).

Ein Zusammenschluss mit einer anderen Sparkasse kommt momentan für den Vorstandsvorsitzenden Ralf Patock und Vorstandsmitglied Andreas Auerbach nicht in Frage. Ein Grund dafür: Die Stadtsparkasse Grebenstein steht laut der Bilanz der vergangenen beiden Jahren trotz der Krisen gut da. Das ist Anlass, um einmal genauer hinzuschauen: Die Stadtsparkasse mit Hauptsitz in Grebenstein muss wie die großen Banken auch mit Veränderungen in der Finanzwelt und den Krisen der vergangenen Jahre zurechtkommen. Wie schafft das eine kleine Bank und was macht die Grebensteiner Sparkasse eigentlich aus?

„Das ist nicht mit einer einfachen Formel erklärt“, sagt Ralf Patock. Ein wichtiger Faktor sei vor allem Nähe – zu den Kunden und auch zwischen den Mitarbeitern. Eine kleine Bank bringe den Vorteil mit sich, dass die Wege kurz seien und auch die Türen des Vorstandes offen stünden. „Als Vorstand kann man bei uns nicht nur entscheiden, wir müssen auch mit anpacken“, betont Auerbach. Daher sitzt man auch schnell mit den Kunden an einem Tisch, versucht, individuell zu agieren und arbeitet nicht nach Automatismen, erzählt Auerbach, der seit 30 Jahren bei der Stadtsparkasse arbeitet.

Grebensteiner Stadtsparkasse ist die kleinste Sparkasse deutschlandweit: Betrugsfälle verhindert

So seien auch schon zwei mutmaßliche Betrugsfälle verhindert worden: Kunden seien zur Stadtsparkasse gekommen und hätten eine sechsstellige Summe abheben wollen. Das kam einem Mitarbeiter komisch vor, berichtet Andreas Auerbach. Es habe sich herausgestellt, dass die Kunden mit dem Enkeltrick betrogen werden sollten – der Mitarbeiter habe das jedoch verhindern können.

Doch nicht nur die Beziehung zu den Kunden sei für den Erhalt von kleinen Banken wichtig. „Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen“, sagt Patock. Nur durch Gewinne könne das Eigenkapital der Stadtsparkasse gesichert werden, was wiederum mehr Spielraum für neue Geschäftsabschlüsse mit Kunden bedeute.

Noch mit der Hand: eine alte Bilanz der Stadtsparkasse aus dem Jahr 1858. © Terjung, Natascha

Aber: „Die Gewinne sollen maßvoll sein“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende. Der Handlungsspielraum werde allerdings nicht nur durch Gewinne oder treue Kunden beeinflusst – ein großer Faktor seien die zunehmenden regulatorischen Verpflichtungen durch die Bankenaufsicht.

Die sind zwar wichtig, da ist sich der Vorstand einig. Doch in vielen Fällen passten die Vorgaben nicht zum alltäglichen Geschäft. Das kostet Zeit und viel Geld, rund 30 Prozent der Personalkosten gehen für aufsichtsrechtliche Themen drauf, berichtet Ralf Patock. „Die Regulatorik ist im Grunde gut, doch es darf uns nicht lähmen“, ergänzt Auerbach. Grundsätzlich gelte das Prinzip kleine Banken, kleines Risiko, kleine Aufsicht. Doch wie das genau funktionieren solle, sei nicht ausreichend definiert. Kleine Banken wie die Grebensteiner Stadtsparkasse fordere das zunehmend heraus, „deshalb wollen wir auf politischer Ebene versuchen, etwas zu verändern“, erklärt Patock.

Die Krisen gut überstanden

Die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges sowie der extreme Zinsanstieg innerhalb kurzer Zeit vereinfache die Lage nicht gerade. Trotz der Krisen hat es die Stadtsparkasse geschafft, die Erträge konstant zu halten, Regularien nachzukommen und sozial zu unterstützen, berichtet Patock.

„Eigentlich müssten wieder mehr kleine Banken gegründet werden“, sagt er. Seit der Jahrtausendwende ist die Zahl der Sparkassen laut Patock bundesweit jedoch um ein Drittel zurückgegangen. Heute überschreiten rund 25 Prozent der Sparkassen eine Bilanzsumme von fünf Milliarden Euro und zählen damit zu den „großen Einheiten“, erklärt Patock.

Der Trend zu immer größer werdenden Banken sei allerdings nicht gut. „Mittelständische und ländliche Strukturen sind wichtig für unser Land und müssen gehalten werden.“ Bei der Stadtsparkasse beschäftige man sich zwar mit einem kleineren Kreditrahmen, arbeite jedoch mit treuen Kunden und spannenden Firmen zusammen, die die Kundennähe schätzten. Nicht nur das spreche gegen eine Fusion, sagt Auerbach. „Fusion heißt meistens auch, dass Arbeitsplätze verloren gehen.“ Für den Moment bleibt bei der Stadtsparkasse Grebenstein jedenfalls alles wie gewohnt, auch mit dem neuen Titel „die kleinste Sparkasse Deutschlands.“ (Natascha Terjung)