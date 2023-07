Eine Plattform für Kunstschaffende: Projekt der Grebensteiner Vereine nimmt Gestalt an

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Die Arbeitsgemeinschaft Grebenstein Vereine (AGV), hier vertreten durch Albrecht Wilke (Vorsitzender) und Heiko Wienecke, fördert das kulturelle Leben, indem sie Kulturschaffenden eine Plattform bietet. © Hanna Maiterth

Die Kulturschaffenden aus dem Stadtgebiet Grebenstein zusammenbringen, bekannt machen und Synergien schaffen: Diese Idee nimmt in Grebenstein immer mehr Gestalt an.

Grebenstein – Mittlerweile gibt es einen Internetauftritt. Dort finden sich bereits zahlreiche Akteure aus der Kernstadt und den Ortsteilen. Außerdem werden vierteljährlich die Termine übersichtlich in einem gedruckten Flyer zusammengefasst. Hinter dem Projekt steht vor allem die Arbeitsgemeinschaft Grebensteiner Vereine (AGV) um den Vorsitzenden Albrecht Wilke.

„Mir ist erst jetzt die Vielfalt an Kulturschaffenden in der Stadt Grebenstein bewusst geworden“, blickt Wilke auf die bisherige Arbeit zurück. „Die Zahl ist größer, als gedacht.“ Interessante Ergebnisse inklusive: „Hier leben und arbeiten sieben hauptberufliche Künstler.“ Doch es sind nicht nur positive Aspekte, die an die Oberfläche kommen und denen die AGV begegnen will. So sei wieder deutlich geworden, dass etwa die Chöre mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hätten.

Das Projekt soll eine Chance sein und genau deshalb wird auch der Kulturbegriff weit gefasst. Karneval gehöre ebenso dazu wie berufliche Veranstaltungen, sagt Heiko Wienecke, ebenfalls Mitglied der AGV. Der Verein will Personen, Initiativen und auch Betrieben Teilhabe ermöglichen. Und nicht nur Teilhabe. „Wir wollen die Kulturschaffenden ins Bewusstsein der Menschen bringen und bekannt machen“, sagt Wienecke. Deshalb auch der Internetauftritt kulturelles-grebenstein.de und der Quartalsflyer.

Beides wurde mit tatkräftiger Unterstützung von Zdravko Bonic, Mitarbeiter der Grebensteiner Gaststätte Burgtheater, auf die Beine gestellt. Die bisherigen Bemühungen werden mittlerweile auch von der Stadtsparkasse Grebenstein unterstützt. Der Ursprung des Projekts liegt zwar in der Kernstadt. Längst hat es sich aber auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Die Zusammenarbeit solle noch weiter intensiviert werden. „Wir wollen die Großgemeinde abbilden“, sagt Wilke.

Projekt der Grebensteiner Vereine nimmt Gestalt an: Es fehlen junge Leute

„Die größte Herausforderung“, sagt Wienecke, „ist, junge Leute für eine aktive Beteiligung zu gewinnen.“ Erzwingen wolle und könne man Engagement nicht. Um zumindest die Bereitschaft von Seiten des Vereins zu signalisieren, sei man schon in Kontakt getreten mit Lisa Rauch vom Jugendzentrum.

Sie hoffen auf eine schrittweise Entwicklung. Denn noch wachse das Projekt schließlich. Am Ende erhofft Wilke sich daraus aber einen Selbstläufer. „Einiges muss sich noch verselbstständigen.“ Die Mitglieder des Kulturvereins um ihren Vorsitzenden geben den Anstoß. Sie werden darüber hinaus einen Überblick behalten und bei Projekten und Ideen mit Rat und Tat zur Seite stehen. „Wir sind für die Kulturschaffenden da. Als Partner und Berater“, sagt Wilke.

Was ist also, wenn jemand mit einem Veranstaltungsvorhaben auf den Kulturverein zukommt? „Dann“, erklärt Wilke, „fragen wir: Was braucht ihr?“ Es sei auch überhaupt kein Problem, wenn diese Person das noch gar nicht wisse, fährt der AGV-Vorsitzende fort. „Wir bringen unser Wissen und das Netzwerk mit ein.“ Welches Ziel sie langfristig verfolgen? Toll wäre natürlich, sind sich die beiden Männer einig, wenn in der Stadt Grebenstein irgendwann eine Kulturstelle geschaffen und damit das Ehrenamt entlastet würde.

Service: Die Internetseite, die unter anderem über das Angebot der Kulturschaffenden aus der Stadt Grebenstein informiert, ist unter kulturelles-grebenstein.de erreichbar. (Hanna Maiterth)