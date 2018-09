Erinnerungen in Weckgläsern: Helmut Degethoff sammelt im Ackerbürgermuseum

Grebenstein. Normalerweise beschäftigt sich Helmut Degethoff mit Aufzeichnungen und Relikten aus längst vergangenen Zeiten. Doch diesmal gilt sein Bestreben der fernen Zukunft.

Für die Grebensteiner Nachwelt will der Historiker Geschichten sammeln: lustige und traurige Begebenheiten, die aufbewahrt im Keller des Ackerbürgermuseums erst in 150 Jahren Zugang finden sollen.

Ähnlich eingemachten Gurken und Pflaumen sollen die Texte in Weckgläsern konserviert werden. Diese werden mit Silikon fest zugeklebt, sodass niemand Bedenken haben muss, dass irgendwer die Geschichte liest. „Fast jeder hat doch schon mal etwas erlebt, was es wert ist, für die Nachwelt erhalten zu werden“, sagt der Grebensteiner. Und selbst wer keine grandiose Anekdote zu erzählen habe, könne mitmachen. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Eben alles, was unsere Nachkommen interessieren könne, könne Platz in den Gläsern finden.

Vorgaben gibt es nicht bei der Gestaltung der Behältnisse. Steine, Sand, Federn oder ein Foto, eben alles, was sich gut hält, darf hinzugefügt werden. „Wichtig ist nur, dass der Name, das Geburtsdatum, der Familienstand, der Beruf und der Wohnort aufgeschrieben werden. „Außerdem sollen in jedem Glas Wünsche für die nachfolgenden Generationen stehen. Das kann alles Mögliche sein, was man den Menschen im Jahr 2169 wünscht.“ Sollte jemand Probleme haben, seine persönlichen Daten anzugeben, so wird auch da ein Auge zugedrückt. „Es wäre schön, aber nicht zwingend“, sagt der Initiator.

+ Glas, Zettel, Stift: Mehr als eines Weckglases, eines Zettels und eines Stiftes bedarf es nicht, um an dem Projekt teilzunehmen. Wer möchte, darf die Gläser nach eigenem Geschmack gestalten. Allerdings sollten nur lang haltbare Dinge hinzugefügt werden. © Tanja Temme

Bevor die Weckgläser eingelagert werden im Keller, soll im Frühjahr 2019 ein Festakt stattfinden. „All jene, die dann vielleicht ihre Geschichte vortragen wollen, haben dann Gelegenheit dazu“. Danach wird der jahrhundertealte Raum verschlossen, sodass sich niemand an den Gläsern zu schaffen machen kann. „Für uns war es wichtig, einen Keller zu haben, der im öffentlichen Besitz ist. Vonseiten der Stadt wurde uns Unterstützung für das Projekt zugesichert“, berichtet der 65-Jährige. Doch da man ja nie wisse, was die Zukunft so bringe, könne man sich natürlich nicht hundertprozentig sicher sein.

+ Im Frühjahr wird der Keller dichtgemacht: Bedenken muss niemand haben, dass sich jemand an den Gläsern zu schaffen macht, da der Keller nach Abschluss der Aktion verschlossen wird. Die Gläser selbst werden mit Silikon zugeklebt. © Tanja Temme

Wie kam der Hobbyhistoriker eigentlich auf diese Idee? Schon vor vielen Jahren habe er örtliche Keller erforscht und dabei bemerkt, was die Menschen alle so für tolle Geschichten zu erzählen hätten. Als seine Frau dann noch eine große Menge alter Weckgläser geschenkt bekam, sei er darauf gekommen. „Grebenstein weckt seine Erinnerungen ein und später geht´s ans Eingemachte!“ ist die Aktion des Museums überschrieben, bei der Junge und Alte bis Frühjahr 2019 mitmachen können. „In erster Linie richtet sich das Projekt an Grebensteiner, doch auch Hofgeismarer und sonstige Leute aus dem Kreisteil, die gerne mitmachen möchten, sind willkommen.“

Info: Wer selbst kein Weckglas hat, kann sich immer sonntags zwischen 15 und 17 Uhr im Museum Grebenstein eins abholen.