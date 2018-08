Freude über späte Tore

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Das traf auch auf das Spiel des Fußball-Verbandsligisten TuSpo Grebenstein gegen den 1. FC Schwalmstadt zu. Durch zwei herrliche Treffer von Neuzugang Dennis Schanze und Karim Belarbi in den Schlussminuten sicherten sich die Grebensteiner mit einem 3:1 (1:1)-Sieg den ersten Dreier nach zuvor drei Unentschieden.

„Meine Mannschaft hat nach dem Rückstand Charakter gezeigt und hat sich mit den späten Toren endlich belohnt“, freute sich TuSpo-Trainer Valentin Plavcic über den Sieg gegen den noch punktlosen Kontrahenten. Vor der Pause musste der TuSpo einen Rückschlag hinnehmen, als nach einer zu kurzen Abwehr von Adrian Schäfer Jan Niklas Brandner aus etwa zwölf Metern zum 0:1 traf. Danach folgten Chancen von Leon Ungewickel und Erik Maiterth für den TuSpo und von Patrick Herpe und Leon Lindenthal auf Seiten der Gäste. Unmittelbar nach der Pause fiel der wichtige Ausgleich, als Maiterth für Ungewickel auflegte, der sich im Strafraum durchsetzte und das 1:1 markierte (48.).

Maiterth und Ungewickel hatten wenig später eine Topchance, als sie eine Hereingabe von Ivan Mamusa jeweils im Fünfmeterraum verpassten (63.). Ungewickel und Mamusa hatten weitere Chancen, aber auch Herpe sorgte in der Schlussphase für Gefahr durch die Gäste. Das Spiel schien erneut auf ein Unentschieden hinauszulaufen, ehe Ungewickel eine Hereingabe von links zurücklegte und Schanze den Ball aus etwa 22 Metern unter die Latte drosch (90.). Unmittelbar danach scheiterte Ungewickel am Torhüter Alessandro Beck. Mit einem diagonal auf die linke Strafraumseite geschlagenen Freistoß leitete Schanze die endgültige Entscheidung ein. Karim Belarbi traf den Ball mit links volley zum 3:1 in die lange Ecke (90+5.)

Grebenstein: Schreiber - Trump, T. Möller, A. Schäfer - Durward (64. Fried), Schanze, Kajic, Drube (72.Belarbi), Mamusa - Maiterth (82. Szecsenyi), Ungewickel.

Schwalmstadt: A. Seck - R. Seck, Schuch, Liebermann, Dietz - Ide (66. Schwalm) - Reitz, F. Seck (24. Alberding), Brandner, Lindenthal - Herpe.