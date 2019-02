„Ich sehe nicht ganz schwarz“: Grebensteiner Apotheker über Nachwuchsprobleme

Betreibt seit 1993 zusammen mit seiner Frau die Löwen-Apotheke in Grebenstein: Apotheker Lutz Mohr.

Grebenstein. Immer weniger Jung-Apotheker wollen sich selbstständig machen. Wir haben mit Lutz Mohr, Inhaber der Löwen-Apotheke Grebenstein, über das Problem mit dem Nachwuchs gesprochen.

Herr Mohr, wieso ist es für Jung-Apotheker so wenig attraktiv, eine eigene Apotheke zu betreiben?

Lutz Mohr: Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt unattraktiv ist, Inhaber einer Apotheke zu sein. Warum viele junge Kollegen das so sehen, liegt beispielsweise an der fehlenden Planungssicherheit und und daran, dass die Vorstellung einer überbordenden Bürokratie vielen Angst macht. Viele fürchten, nicht ausreichend Personal zu finden oder, dass sie zu viel neben der eigentlichen pharmazeutischen Arbeit bewerkstelligen müssen.

2016 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass sich ausländische Apotheken nicht an die einheitlichen Preise für rezeptpflichtige Medikamente halten müssen – wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?

Mohr: Man weiß zum Teil nicht, wie es weiter geht. Man weiß nicht, wieso der Gesetzgeber meint, dass ein ausländischer Versandhändler bevorzugt werden muss und dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat, obwohl er keine Gemeinwohlpflichten wie Nacht- und Notdienst versieht, keine Individualrezepturen herstellt oder Vorträge hält. Das kann dazu führen, dass irgendwann nur noch die Teile bei uns hängen bleiben, die wirtschaftlich wenig lukrativ sind.

Wenn wir eine Rezeptur herstellen, steckt da viel Arbeit hinter – das wird nicht so bezahlt, dass man da was dran verdient. Wenn ein Kunde seit mehreren Jahren aber das gleiche Rezept bekommt, muss ich ihm hingegen nicht mehr viel dazu sagen. Da verdiene ich im Bezug zum Aufwand gut.

Und diese Medikamente kann man dann kostengünstiger über das Internet bestellen.

Mohr: Gerade bei Chronikern, die planen können, wann sie ihre Medikamente benötigen, könnte der finanzielle Vorteil sie dazu motivieren, im Internet einzukaufen. Wenn das, woran ich gut verdiene, immer mehr in Richtung Versandhändler abwandert, rechnet sich das Geschäft irgendwann nicht mehr. Dieser Zustand ist nicht haltbar. Wir wehren uns nicht gegen Wettbewerb, aber gegen einen ungerechten Wettbewerb.

Glauben Sie, dass es Apotheken wegen des Internets generell schwer haben, zu überleben?

Mohr: Ich sehe da nicht ganz schwarz. Wir haben immer noch den Vorteil, dass es bei uns menschelt. Apotheken sind eine niedrigschwellige Stelle im Gesundheitswesen. Beim Arzt macht man immer mehr die Erfahrung, dass er weniger Zeit hat, sich mit einem zu unterhalten. Wir haben eine Lotsenfunktion und die Möglichkeit, länger mit einem Patienten zu sprechen. Dieses Zwischenmenschliche fällt online weg. Damit können wir überzeugen.

Was muss sich ändern, damit wieder mehr junge Menschen Inhaber einer Apotheke werden wollen?

Mohr: Dazu gehören Planungssicherheit und die ausreichenden politischen Rahmenbedingungen. Es ist wichtig, dass von der Politik wieder gleiche Bedingungen hergestellt werden. Es ist unverzichtbar für uns, dass es eine Gleichpreisigkeit gibt. In unseren Augen ist dies am besten darstellbar, wenn es Onlineversandhändlern verboten wäre, verschreibungspflichtige Arzneimittel zu verkaufen. Ein anderer Punkt ist, dass der Fachkräftemangel bei uns immer mehr um sich greift. Wenn ein potenzieller Inhaber fürchten muss, dass er in geraumer Zeit nicht genug Fachkräfte findet, mit denen er sein Betrieb betreiben kann, ist das nicht motivierend.

Glauben Sie, dass eine Kampagne wie #Unverzichtbar zu mehr Nachwuchs führen kann?

Mohr: Das denke ich schon. Durch so etwas kann ein Diskurs angestoßen werden. Außerdem könnten dadurch Missverständnisse ausgeräumt werden.