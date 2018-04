Grebenstein in Torlaune

TuSpo-Fußballer besiegen Reichensachsen 5:0

+ © Hofmeister, Joachim Überzahl: David Durward und Anto Kajic (links) stören SV-Angreifer Sascha Fricke. Mario Bajo verfolgt das Geschehen. © Hofmeister, Joachim

Grebenstein. Erneut in prächtiger Spiellaune, vor allem aber Torlaune präsentierte sich der TuSpo Grebenstein beim 5:0 (3:0) im Heimspiel der Fußball-Gruppenliga gegen den Tabellenfünften SV Reichensachsen. Von Beginn an setzte der diesmal nicht in Bestbesetzung angetretene Relegationskandidat die Akzente. „Wir haben unser Spiel gemacht und viel Kreativität gezeigt, all unsere Tore waren gut herausgespielt“, berichtete ein zufriedener TuSpo-Coach Valentin Plavcic.