Grebenstein will Aufstieg heute perfekt machen

TuSpo-Anhänger: Die Unterstützung der Grebensteiner Fans beim 3:1 gegen Wabern war prächtig. Auch in Thalau wollen sie mächtig Alarm machen und ihr Team nach vorn peitschen.

Heute steht für Grebensteins Fußballer der Höhepunkt des Jahres an. Der TuSpo gastiert ab 17 Uhr zum entscheidenden Aufstiegsspiel zur Verbandsliga beim FSV Thalau.

Mehr als 200 Fans werden die Mannschaft auf dem Weg in Richtung Fulda begleiten und sie im Kampf um den Einzug in die 6. Liga unterstützen. Der Verein setzt drei Busse ein, zudem bilden sich zahlreiche Fahrgemeinschaften. Das Team tritt die Reise zum 140 Kilometer entfernten Gegner um 13 Uhr an.

„Wir werden unsere Mannschaft kräftig unterstützen und ordentlich Lärm machen“, verspricht Mario Hartmann. Das allerdings dürfte nicht ganz einfach werden, denn die TuSpo-Anhänger sind bei den zu erwartenden 2000 Thalauer Fans klar in der Unterzahl. „Wir werden im Pulk zusammen stehen und mit Pauken und Trompeten alles dafür tun, damit der Sprung nach oben gelingt.“

Der 2. TuSpo-Abteilungsleiter war diesbezüglich recht kreativ. Zusammen mit dem verletzten Dawid Durward sowie einigen Freunden und Spielerfrauen haben sie Fahnen mit dem TuSpo-Logo und einen Banner erstellt auf dem zu lesen ist: „Gemeinsam zum Aufstieg in die Verbandsliga“.

„Es wäre ein riesiges Ding, wenn wir Thalau hinter uns lassen würden“, hofft Hartmann auf ein erfolgreiches Abschneiden.

Grebenstein reicht zum Aufstieg bereits ein Unentschieden. Die Elf von Trainer Valentin Plavcic gewann ihr erstes Spiel gegen Wabern 3:1, die Thalauer schossen gegen den TSV genauso viele Tore, kassierten aber einen Treffer mehr.