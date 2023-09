Grebensteins runderneuertes Naturschwimmbad ist noch bis Sonntag offen

Von: Sascha Hoffmann

Hat mit seinem Team alles im Griff: Bademeister Sven Bering ist rundum zufrieden mit dem neuen Naturbad. © Hoffmann, Sascha

Es ist dieses Gefühl von Urlaub, das Sören Engelbrecht und Xaver Martin packt, sobald sie ins kühle Nass des neuen Naturbads eintauchen. Hier fühlt es sich an, als hätten sie den Code für endlosen Sommerferienspaß gefunden, inklusive Volleyballfeld und Kletterwand, von denen die Jungs gar nicht genug bekommen können.

Grebenstein – „Das ist wirklich gut geworden hier, mit unserem alten Bad kein Vergleich mehr“, freut sich Sören. Das im August eröffnete, runderneuerte Freibad hat noch wesentlich mehr zu bieten als kurzweilige Freuden. Auf einer Wasserfläche von gut 1000 Quadratmetern, die clever in drei Bereiche unterteilt sind, findet jeder sein persönliches Stück Wasserglück. Frei von Chlor, verspricht das Naturbad reines Badevergnügen in grünleuchtendem, weichem Wasser.

Breitwellenrutsche ist ein besonderes Highlight

Die Breitwellenrutsche stiehlt schnell die Show und verwandelt den Nichtschwimmerbereich in ein besonderes Highlight, das selbst die hartgesottensten Adrenalinjunkies beeindruckt. Wer es etwas sportlicher mag, kann die fünf Bahnen à 25 Meter für einige kraftvolle Schwimmzüge nutzen.

Fast wie am Ostseestrand: Glenn Klode (von links), Tino Sommer, Kristin Kleingries mit Tochter Nella, Christine-Joy Klode, Martha Garus und Thomas Sommer. © Sascha Hoffmann

Gemütliche Strandkörbe und Sandlagune

Für diejenigen, die nach all der Action Entspannung suchen, bietet beispielsweise die Sandlagune eine willkommene Abwechslung. Hier haben es sich Cristine Joy-Klode und Martha Garus samt Freunden und Familie gemütlich gemacht. Extra früh sind sie gekommen, um zwei der gemütlichen Strandkörbe zu ergattern.

Zusammengeschoben bieten sie einen Rückzugsort, der sich fast anfühlt wie im Sommerurlaub an der Ostsee. „Es ist so unglaublich schön geworden hier, man möchte am liebsten gar nicht wieder nach Hause gehen“, schwärmt Garus, die schon zum zweiten Mal da ist und bereits alles getestet hat, was ihr wichtig ist.

Freuen sich über die Badespaßverlängerung: die Freunde Sören Engelbrecht und Xaver Martin. © Sascha Hoffmann

Kinderplanschbecken und ein Matschspielplatz für die Kleinsten

„Als Schulnote würde ich eine glatte Eins mit Sternchen vergeben“, sagt sie und kritisiert nur die Preise der Verpflegung am Schwimmbadkiosk: „7,50 Euro für eine Currywurst mit Pommes ist schon happig.“ Den Spaß kann ihr das aber nicht verderben, und auch Sohnemann Tino und Freund Glenn sind begeistert. Bei der Planung des Naturbades ist nämlich auch an die kleinsten Gäste gedacht worden: Ein Kinderplanschbecken und ein Matschspielplatz sind hier die Highlights. Einen Vergleich mit dem früheren Bad will Garus gar nicht ziehen: „Das geht einfach nicht, denn hier ist wirklich alles neu.“

Das gilt nicht nur für die Besucher, auch Bademeister Sven Bering und sein Team mussten sich gehörig umstellen. „Es hat alles ganz wunderbar geklappt“, blickt Bering auf die ersten Wochen zurück und lässt hinter seiner verspiegelten Sonnenbrille einen lässig-coolen Blick erahnen. Die größte Umstellung, so verrät er, sei die Umstellung vom klassischen zum Naturbadprinzip gewesen. Kein Chlor, dafür jede Menge Natur, und das dennoch im Gewand eines ganz normalen Schwimmbades.

Erst klettern und ab ins kühle Nass: der 15-jährige Sören Engelbrecht kann gar nicht genug bekommen von den Naturbad-Attraktionen. © Sascha Hoffmann

Saison bis zum 17. September verlängert

„Viele hatten die Befürchtung, sie müssten in einem großen Teich schwimmen, nun sehen sie, dass die Angst völlig unbegründet war“, sagt Bering und erklärt, dass für die biologische Wasseraufbereitung ein schilfbestandener Geomatrix-Bodenfilter oberhalb des Eingangs sorge, weit weg vom eigentlichen Badespaß.

In den ersten drei Wochen seit Eröffnung sind laut Bering rund 5.500 Besucher gekommen. Deshalb, und auch wegen des aktuell guten Wetters, soll nun die Saison in Verlängerung gehen. Schluss ist voraussichtlich am Sonntag, 17. September. Für Sören Engelbrecht und Xaver Martin eine willkommene Zugabe in ihrem – zumindest gefühlt - endloslangen Sommerferienspaß. (Sascha Hoffmann)

Informationen: grebenstein.de