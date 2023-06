Herausfordernde Baustelle am Steilhang: Burgtorturm-Sanierung in Grebenstein soll bald beginnen

Von: Tanja Temme

Ist als Letzter der Wehrtürme mit der Sanierung an der Reihe: der Burgtorturm. © Temme, Tanja

Die Sanierung des Burgtorturms in Grebenstein soll bald beginnen. Doch die Arbeiten an dem Turm erfordern spezielle Baumaßnahmen.

Grebenstein – Drei Türme wurden schon saniert, einer ist noch in Schuss und der letzte kommt nun an die Reihe: Seit mehr als zwei Jahren ist die Stadt Grebenstein dabei, ihre Wehrtürme zu erneuern. Abschließend kommt nun der Burgtorturm an die Reihe, der seiner Lage wegen bei der Sanierung einige Herausforderungen mit sich bringt.

„Die starke Hanglage und der wenige Platz rund um den Turm werden die Baustelleneinrichtung nicht einfach machen und auch für die Zuwegung gilt Ähnliches“, sagt Grebensteins Bürgermeister Danny Sutor. Da es nur wenige Firmen gebe, die die Einrüstung eines Gebäudes unter solchen Voraussetzungen vornähmen, wäre dieses entsprechend teuer. Konkret: 100 000 Euro soll das Baugerüst kosten, welches den 24 Meter hohen Wehrturm für die Handwerker erreichbar machen soll.

Insgesamt sind 560 000 Euro für die Maßnahme vorgesehen. Diese wird auch von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz mit 90 000 Euro unterstützt, weitere 200 000 Euro kommen aus Bundesmitteln und 120 000 Euro steuerte das Land Hessen bei. Die Stadt Grebenstein selbst übernimmt eine Summe von 150 000 Euro bei dem Projekt. „Da alles in Handarbeit gemacht werden muss, die Fugen vorsichtig ausgekratzt und auch Steine ausgetauscht werden müssen, sind die Kosten hoch“, ergänzt das Stadtoberhaupt.

Baumaßnahmen am Burgtorturm in Grebenstein: Bei der letzten Sanierung wurde falsches Fugenmaterial verwendet

Grund für die Erneuerung ist, dass bei der letzten Sanierung des Turmes in den 80er Jahren falsches Fugenmaterial verwendet wurde. „Das Material, welches damals verwendet wurde, lässt Wasser in die Mauern eindringen, sodass bei Frost große Schäden entstehen“, erläutert Hans Baller, der als Bauingenieur die Arbeiten betreut. Es sei nun dringend an der Zeit gewesen, dass etwas passiere.

Da in den kommenden Tagen die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden sollen, geht Sutor davon aus, dass „im Oktober das Gerüst steht und im Frühjahr die Maßnahme abgeschlossen sein wird“. Während bei dem Turmschaft vor allem Fugenmaterial ausgetauscht werden soll, geht Baller davon aus, dass der Turmkegel komplett neu gemauert werden muss. In den vergangenen zweieinhalb Jahren wurden schon der Linden-, der Pulver- und der Eulenturm saniert. Da die Substanz des Jungfernturms intakt ist, gibt es hier keinen Handlungsbedarf.

Kulturdenkmal von wissenschaftlicher Bedeutung Von den ursprünglich sechs Toren und 13 Türmen der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Grebenstein sind große Teile erhalten geblieben. Fünf der Türme stehen heute noch, von zweien sind lediglich die Stümpfe erhalten. Von den Stadttoren ist nur das Burgtor, eine spitzbogige Pforte im Süden der Stadt, erhalten geblieben. Direkt angrenzend befindet sich der Burgtorturm. Aufgrund seiner geschichtlichen, städtebaulichen und wissenschaftlichen Bedeutung ist das Befestigungswerk aus dem 14. Jahrhundert im Denkmalverzeichnis des Landes Hessen als Einzelkulturdenkmal aufgeführt.

„Sie sind Schatz und Bürde zugleich“, sagt der Bürgermeister beim Termin, sind an der Befestigungsanlage aus dem 14. Jahrhundert mit ihren Türmen, Toren und der Mauer doch immer wieder Instandsetzungsarbeiten vonnöten.

Anfang der Woche statteten Claudia Ulrich aus Kassel, Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), sowie Thomas Grün von Lotto Hessen dem Bauwerk bereits einen Besuch ab. Da die Glücksspirale die DSD großzügig unterstützt, konnten sie wiederum die Mauerinstandsetzung fördern. Bei 250 Kulturdenkmälern hat die Stiftung bislang allein in Hessen finanziell unter die Arme gegriffen, so beispielsweise auch bei der Altstädter Kirche in Hofgeismar. (Tanja Temme)