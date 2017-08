Ärger auf Pferdekoppel: Hofgeismarer schlägt mit Wassertonne nach RTL-Kameramann 

Vorwürfe von Anwohnern: Die drei Pferde, die auf einem Auslauf in Grebenstein stehen, sind laut Veterinäramt im Kreis Kassel derzeit in keinem alarmierenden Gesundheitszustand. Regelmäßige Kontrollen seien jedoch notwendig.

Grebenstein. Eskalation auf einer Koppel in Grebenstein: Weil sich drei Pferde in einem schlechten Zustand befinden sollen, hat ein RTL-Team einen Beitrag über die Tiere gedreht.

Der 61-jährige Lebenspartner der Pferdebesitzerin aus Grebenstein war mit den Dreharbeiten vor Ort überhaupt nicht einverstanden.

Laut Polizei hat er deshalb versucht, einen 41-jährigen Kameramann aus Kassel mit einer Wassertonne zu schlagen. Wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung wurde gegen den 61-Jährigen aus Hofgeismar Anzeige erstattet.

Wie alles anfing: Mit dem Vorwurf, die drei Pferde der 46-jährigen Tierbesitzerin stünden in ungemisteten Boxen, hätten kein Wasser zum Trinken und seien abgemagert, hat sich eine Grebensteinerin an RTL gewendet. Das Filmteam machte sich auf den Weg zum Pferdeauslauf und traf auf die Tierhalterin sowie ihren 61-jährigen Partner. Innerhalb kürzester Zeit gerieten die Beteiligten in einen Streit. Laut Polizei konnte der RTL-Mitarbeiter den Schlag mit der Wassertonne im letzten Moment mit der Hand abwehren. Zu einer Verletzung kam es nicht.

+ Strafanzeige: Mit einer solchen Wassertonne wurde der RTL-Kameramann attackiert.

„Ich habe zuerst mehrfach ruhig gesagt, das Team soll die Koppel verlassen. Das wurde ignoriert. Der Kameramann braucht sich also nicht wundern, dass er eine Wassertonne ins Gesicht bekommen hat“, sagt der 61-Jährige in einem Gespräch mit der HNA. Was er dabei nicht berücksichtigte: Das Gelände ist im Besitz eines anderen Grundstückseigentümers aus Grebenstein. „Wir haben uns im Vorfeld natürlich die Drehgenehmigung eingeholt“, sagt der Kasseler Studioleiter Michael Jonke. Das Tierhalter-Paar habe sogar nicht einmal einen Pachtvertrag, sondern würde mit seinen Tieren lediglich geduldet.

Die 46-jährige Pferdehalterin kann die Vorwürfe nicht nachvollziehen: „Meine Tiere bedeuten mir alles. Ich würde sie niemals schlecht behandeln.“ Das Veterinäramt im Kreis Kassel sieht das offensichtlich anders: Regelmäßige Kontrollen seien hier notwendig. Allerdings seien die drei Pferde derzeit noch nicht in einem alarmierenden Gesundheitszustand, der es erlauben würde, der Besitzerin die Tiere wegzunehmen, sagt Landkreis-Pressesprecher Harald Kühlborn. Mittlerweile seien der Stall gemistet und die Wasserstelle aufgefüllt worden. Doch ob voll oder leer – die Wassertonne dürfte für die Tierhalter nun in rechtlicher Hinsicht auf andere Weise Konsequenzen mit sich bringen.