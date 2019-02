In Grebensteiner Garage: 54.000 Euro Falschgeld sichergestellt

Falschgeld im Nennwert von 54.000 Euro haben Kasseler Kripobeamte vergangene Woche in der Garage eines 37-Jährigen aus Grebenstein im Kreis Kassel gefunden.

Wie die Kasseler Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mitteilen, fanden die Beamten das Geld in einem Pkw, der in der Garage des 37-Jährigen abgestellt war.

Bei den Blüten habe es sich um 538 100-Euro-Noten und vier 50-Euro-Noten gehandelt. Sie waren in einer Sporttasche auf dem Rücksitz des Wagens deponiert. Von den auf solche Delikte spezialisierten Beamten hätten die Scheine sofort als Falsifikate erkannt werden können. Laut der gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei fand die Durchsuchung in den frühen Morgenstunden des 12. Februar in der Wohnung des Verdächtigen in einem Grebensteiner Ortsteil statt. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung war der 37-Jährige nicht anwesend. Er wurde anschließend in Kassel festgenommen. Da Fluchtgefahr bestanden habe, sei auf auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden.

Wo sich die Fälscherwerkstatt befindet, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mittgeteilt werden, sagt Polizeisprecher Marcus Weber. Die Ermittlungen dauerten weiter an. Sie werden vom zuständigen Kommissariat 23/24 geführt.

Kartenansicht: Grebenstein

