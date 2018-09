Beim Udenhäuser Kartoffelfest wurden drei Zentner geschält und zubereitet

Udenhausen. Wenn Waltraud Schäfer von ihrem Kartoffelfest erzählt, findet sie deutliche Worte: Außer Fußball und Feuerwehr gebe es doch kaum noch was im Dorf, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins, die am Sonntag mit ihrem Team zur Feier rund um die tolle Knolle nach Udenhausen lud.

Tatsächlich ist die Veranstaltung alljährlich am ersten Septemberwochenende einer der Jahreshöhepunkte im Grebensteiner Stadtteil. So wurden auch diesmal 500 Gäste vom Duft der Erdapfelspeisen zum Heimatmuseum gelockt. „Mit unserem Fest wollen wir etwas zur Belebung des Dorfes beitragen“, sagte die 71-Jährige. Gerade für die Älteren sei dies wichtig. Ein Gedanke, der aufzugehen schien, waren doch Jung und Alt aus Nah und Fern beim Udenhäuser Kartoffelsonntag dabei. Ohne viel Tamtam ging es auch diesmal zu: „Musik wollen wir nicht im Hintergrund haben, da sich die Besucher ja unterhalten wollen.“ Einzige Ausnahme waren die Auftritte des örtlichen Frauen- und Männerchores. Ihnen gehe es in erster Linie um Geselligkeit und da störe Radau-Musik nur, sei man sich im Verein einig.

Ganze drei Zentner Kartoffeln hatte eine kleine Gruppe von Frauen für die Speisen vorbereitet. Reißenden Absatz fanden die frischen Reibekuchen, die von einigen sogar tellerweise nach Hause gebracht wurden. Außerdem gab es noch Suppe, Bratwurst und Brot - alles aus und mit Erdäpfeln. Neu war ein Stand mit alten Kartoffelsorten von Familie Neutze aus Schachten. Damit das Fest reibungslos über die Bühne ging, wurde der Heimatverein vom örtlichen Kirchenvorstand und dem TSV unterstützt.

Kommendes Jahr feiert nicht nur das Dorf sein 1000-jähriges Bestehen, auch das Fest wird dann in die zehnte Runde gehen. „Ob es dann Extras gibt, weiß ich nicht, denn wir sind auch so schon am Rand unserer Kapazitäten angekommen“, ergänzte die Vorsitzende.

