Konzepte für den Burgberg in Grebenstein sollen bald vorliegen

Stadtverordnetenversammlung

+ © Thomas Thiele Für die Nutzung des Burgbergs sollen im Herbst Konzepte vorgelegt werden. (Archivfoto) © Thomas Thiele

Die Arbeitsgemeinschaft soll den Fraktionen im Herbst Nutzungspläne für den Burgberg vorlegen. Das beschlossen die Stadtverordneten Grebensteins. Auch der Friedhof, die Kita und das Trinkwasser standen auf der Agenda.

Grebenstein – Erneut ging es bei der Sitzung der Stadtverordneten Grebensteins am Mittwoch um die Nutzung des Burgbergs. Auch über eine mögliche Sanierung des Friedhofs sowie die aktuelle Keimbelastung des Trinkwassers sprach das Parlament. Die Themen im Überblick:

Burgberg

Wie könnte der Burgberg künftig genutzt werden? Das ist ein Thema, das nicht das erste Mal auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung stand. Im Juni 2021 beschloss das Parlament, die Arbeitsgruppe Burgberg (AG) zu gründen. Aufgabe der AG sollte es unter anderem sein, eine touristische Nutzung sowie den baulichen Zustand der Burg zu prüfen.

Die CDU-Fraktion wollte jetzt mit einem Antrag erreichen, dass die AG bei einer Sitzung der Fraktionen diesen Herbst Nutzungskonzepte vorstellt. Vorher soll die AG den Stadtverordneten einen Sachstandsbericht vorlegen. Der letzte Bericht stammt von vor einem Jahr, sagte CDU-Fraktionsvorsitzende Melanie Burghardt. Während der Sitzung am Mittwoch betonte sie, dass es angesichts der anstehenden 700-Jahr-Feier im kommenden Jahr schön wäre, erste Ergebnisse präsentieren zu können – es gilt zu prüfen, ob zeitnah kostengünstige Maßnahmen am Burgberg möglich sind.

Heike Giede-Jeppe, Fraktionsvorsitzende der FDP, stimmte den Ausführungen Burghardts zu. An den Ideen der AG seien Bürger Grebensteins maßgeblich beteiligt gewesen, deshalb „müsse die Politik nun etwas tun.“ Offenbar sahen das auch die anderen Stadtverordneten so: Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Friedhof

In einem weiteren Antrag brachte die CDU-Fraktion den Zustand des Friedhofs zur Sprache. „Die Wege sind teilweise sehr uneben“, sagte Melanie Burghardt. Zudem sei die Bepflanzung zum Teil unansehnlich, es könnte mehr Sitzgelegenheiten geben und es solle geprüft werden, ob genug Gerätschaften vorhanden sind – insbesondere solche für ältere Menschen wie Handwagen. Auch über Fahrradstellplätze könnte nachgedacht werden.

Einige der genannten Punkte sind bereits Thema im Hauptamt, sagte Burghardt. Daher wurde der anfängliche und umfangreiche Antrag der CDU geändert: Der Magistrat soll bis zur nächsten Sitzung der Stadtverordneten einen Bericht zur Friedhofspflege vorlegen, insbesondere mit Blick auf die Zuwegungen und die Erreichbarkeit des Friedhofs, die Sitzplätze sowie die Grünpflege.

Bürgermeister Danny Sutor merkte an, dass Burghardt suggeriere, die Pflanzen und Bäume auf dem Friedhof werden nicht gepflegt. „Es gibt klare Vorgaben und daran halten wir uns.“ Burghardt stellte allerdings klar: „Es ist ein schöner Friedhof mit altem Baumbestand und den gilt es zu erhalten und zu optimieren.“ Der Antrag der CDU wurde schließlich mit 17 Ja-, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen.

Trinkwasser

Seit vergangenem Freitag ist das Trinkwasser in der Tiefzone mit einem E-Coli-Bakterium belastet. Die Keimbelastung ist laut Angaben der Stadt nicht hoch, doch das Wasser müsse abgekocht werden. Am Mittwochmorgen sollten Ergebnisse von untersuchten Proben vorliegen. Wie es nun um das Trinkwasser bestellt ist, wollte Heike Giede-Jeppe während der Sitzung wissen. Danny Sutor berichtete, dass das Trinkwasser in der Tiefzone jetzt gechlort werde.

Die davon betroffenen Anwohner seien darüber bereits am Mittwoch informiert worden, außerdem verbreite man die Nachricht über die Internetseite sowie die sozialen Medien. Wann das Trinkwasser wieder bedenkenlos verwendet werden kann, konnte Sutor nicht sagen. Das hänge auch damit zusammen, dass Proben erst nach 48 Stunden Ergebnisse lieferten.

Personal in Grebensteiner Kita fehlt: Anmeldungen für Ganztagsbetreuung übersteigt Kapazitäten

Grebenstein – Wie weit die Planungen zum Kita-Neubau und wie ausgelastet die Kita derzeit ist, wollte FDP-Fraktonsvorsitzende Heike Giede-Jeppe bei der Grebensteiner Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch wissen. „Derzeit finalisieren sich die Planungen“, sagte Bürgermeister Danny Sutor. Über die Entwürfe werde momentan beraten.



Auf die Frage Giede-Jeppes, wie viele Plätze zum September dieses Jahres noch frei wären, konnte Sutor keine eindeutige Antwort geben: „Die freien Plätze verändern sich fast täglich.“ Zur Belegung der Gruppen sagte er, dass in den fünf Maxigruppen (drei bis sechs Jahre beziehungsweise vier bis sechs Jahre) alle Plätze belegt sind. Sollten die angemeldeten Familien ihren Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, gebe es bis zum 1. Juli 2024 für Kinder über drei Jahren noch sechs Plätze, für Kinder unter drei Jahren stünde noch ein Platz zur Verfügung.



Außerdem stehen fünf Kinder auf der Warteliste für die Krippe, berichtet Sutor. Die Familien auf der Warteliste für die Ganztagsbetreuung bekämen einen Betreuungsplatz in der Kita. Momentan stünden zwei Familien auf dieser Warteliste.



Die Warteliste wurde wegen der wachsenden Auslastung der Plätze notwendig, so Sutor. Aktuell werden 65 Kinder ganztags betreut. Für die Betreuung aller angemeldeten Ganztagskinder im neuen Kitajahr 2023/2024 wären allerdings vier Gruppenräume und bis zu neun Fachkräften notwendig. Das übersteige laut Sutor die personellen Kapazitäten. Derzeit gebe es sechs Fachkräfte und eine Hilfskraft. (Natascha Terjung)