Lösbare Aufgabe für Grebensteins Fußballer

Grebenstein. Für den TuSpo Grebenstein geht es nach dem unfreiwilligen Spielausfall gegen Wattenbach am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-Gruppenliga mit der TSG Fürstenhagen zu einem weiteren Kellerkind.

„Wir hätten gerne am Mittwoch gegen Wattenbach gespielt, der Platz im Sauertal war okay“, berichtet TuSpo-Spielführer Hannes Drube. Aber dazu kam es ja nicht, weil die Wattenbacher kurzfristig aus personellen Gründen absagen mussten. Dabei hätte der TuSpo eine Erfolgserlebnis auf dem grünen Rasen und nicht am „grünen Tisch“ gebraucht. Einfach, um auch wieder an Selbstvertrauen zu gewinnen. Das soll nun beim Tabellendrittletzten in Fürstenhagen gelingen. „Wir haben zwar in Heiligenrode und beim FC Bosporus nur einen Punkt geholt, doch zum einen haben wir nicht schlecht gespielt, zum anderen sind das Mannschaften, die vom Potenzial her unter die ersten Fünf der Tabelle gehören“, gibt Drube zu bedenken. Außerdem musste die Defensive durch die Ausfälle von Möller und Paulus umgestellt werden. „Die beiden sind bald wieder einsatzbereit. Vielleicht schon am Wochenende.“ Zu den beiden Winterneuzugängen Mamusa und Bajo hat Drube die Meinung, dass sie auch ihre Eingewöhnungszeit bräuchten. Von der Qualität her werden sie den TuSpo auf längere Sicht verbessern, glaubt der Grebensteiner Routinier.

Im Hinspiel siegreich

Der TuSpo hat weiterhin sechs Punkte Vorsprung als Zweiter vor Hombressen/Udenhausen. Gegner Fürstenhagen hat immer mehr nachgelassen, in sechs Spielen diesen Jahres gab es sechs Niederlagen. Grebenstein steht also vor einer lösbaren Aufgabe. Das Hinspiel gewann der TuSpo 4:2. (zyh)