    Plavcic-Elf gastiert in Weidenhausen  

Vorerst letztes Spiel für Grebenstein in der Fußball-Gruppenliga?

Anweisungen: Für Trainer Valentin Plavcic ist nach dem Spiel in Weidenhausen noch nicht Schluss. Grebenstein nimmt an den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga Nord teil.

Am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga geht es am Samstag (15 Uhr) für die heimischen Mannschaften nur noch um einen ordentlichen Saisonausklang. Wobei es ja für den TuSpo Grebenstein als Tabellenzweiter nach der Partie bei Weidenhausen II noch weitergeht mit der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga.Bei der SG Hombressen/Udenhausen (gegen TSV Heiligenrode) steht der Abschied von Trainer Tobias Krohne im Blickpunkt.Die SG Calden/Meimbressen tritt in Vollmarshausen an und die TSV Immenhausen hat die undankbare Aufgabe vor der Meisterschaftsfeier in Sandershausen aufspielen zu müssen.