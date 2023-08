Stadt Grebenstein eröffnet ihr neues Naturbad

Von: Hanna Maiterth

Das neue Freibad in Grebenstein hat am Mittwoch nach langer Umbauzeit seine Tore geöffnet: Zahlreiche Besucher testeten das Naturbad direkt aus. © Hanna Maiterth

Seit Mittwoch kann in Grebenstein wieder gebadet und geschwommen werden. In feierlichem Rahmen wurde das neue Naturbad eröffnet.

Gebenstein – Das ehemals stark sanierungsbedürftige Bad wurde in den vergangenen knapp zwei Jahren für 5,3 Millionen Euro um- und neugestaltet. „Das neue Bad soll ein Zeichen gegen das Bädersterben sein“, sagte Sutor bei der Eröffnung, zu der zahlreiche Besucher aus Grebenstein und dem Umkreis kamen. „Vergangene Generationen konnten in Grebenstein schwimmen lernen und jetzt bekommen viele weitere Generationen ebenfalls diese Möglichkeit.“

Auch wenn noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen sind und sich die Freibadsaison mit großen Schritten dem Ende nähert, hatten sich die Kommunalpolitiker Grebensteins „eine kleine Freibadsaison gewünscht“, sagte Sutor. Die soll jetzt auch ausgekostet werden. Die Tore des neuen Bades bleiben solange offen, wie es die Wetterlage erlaubt.

Noch ist einiges zu tun

Auch wenn jetzt schon eröffnet wurde, die offizielle Übergabe des Bades ist für den 31. August vereinbart. Bis dahin wird das Planungs- und Bauunternehmen „The Pauly Group“ aus Neu-Eichenberg im Werra-Meißner-Kreis auch noch einige Handgriffe tun müssen, wie Bauleiter Sergej Stürmer bestätigt. „Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist kein Selbstläufer.“ Denn insbesondere der Einbruch im Baugewerbe und der Krieg in der Ukraine sorgten für Verzögerungen bei der Lieferung von Materialien. „In den Gebäuden werden wir uns noch um die Elektrik und die Sanitäranlagen kümmern.“ Unter anderem kam es bei den Trennwänden für die Duschen und Umkleiden zu Lieferengpässen. Außerdem steht die Anlieferung von Bänken für den Außenbereich noch aus.

Sie waren im alten Freibad ein Team: Monika Beate (65, links) und Berta Schuster (73) mit Schwimmmeister Sven Bering (46). Die beiden Frauen haben an der Kasse gesessen. © Maiterth, Hanna

Dem Badevergnügen tat das gestern keinen Abbruch. Nicht nur die Kinder zog es in das Wasser. Auch zahlreiche Erwachsene testeten das neue Naturbad direkt aus. Während die alte Wellenrutsche in das neue Becken integriert wurde, sind unter anderem ein Sandstrand, ein Badesteg und eine Kletterwand, von der sich die Badegäste direkt ins Wasser fallen lassen können, dazugekommen. Für den Nachwuchs gibt es neben einem Planschbecken außerdem einen Matschspielplatz. Das alte Freibad, das 1974 eröffnet worden war, galt bei der Stadt schon länger als Sorgenkind. 2009 bemühte sich die Verwaltung bereits um ein Investitionsdarlehen, blickte Sutor am Mittwoch zurück. „Aus der Modernisierung ist nichts geworden.“ Als das Bad 2016 dann ganz genau unter die Lupe genommen wurde, stand man vor der Entscheidung: Sanierung oder Neubau. Damals wurden für eine Sanierung Kosten in Höhe von 5,83 Millionen Euro prognostiziert. Diesen standen 4,5 Millionen Euro für einen Neubau gegenüber.

Bärenanteil kommt vom Bund

„Die Überlegungen für eine andere Art Bad kamen auf“, erinnerte Sutor. In der Stadt wurde eine Schwimmbadkommission einberufen, die sich mit der Thematik auseinandersetzte. Nicht nur das Naturbad nahm Gestalt an. Auch die Kosten für die Stadt konnten über ein Förderprogramm deutlich gesenkt werden. „Den Bärenanteil hat der Bund übernommen.“

Die Arbeiten werden sich noch bis in das kommende Jahr ziehen. Denn 2024 sollen auch die Parkplätze des Bades in Angriff genommen werden. Sutor erwartet weitere Ausgaben in Höhe von einer Million Euro.

Öffnungszeiten: während der Sommerferien täglich von 10 bis 19 Uhr, nach den Ferien: montags bis freitags 11 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 19 Uhr. (Hanna Maiterth)