Stadt Grebenstein will Hospitalsaal zur Arztpraxis umbauen

Platz für eine ärztliche Gemeinschaftspraxis: Wenn Ärzte eine Praxis in Grebenstein eröffnen wollen und Räume benötigen, wird die Stadt den Hospitalsaal zu einer Gemeinschaftspraxis umbauen.

Grebenstein – Die Stadt Grebenstein will alles dafür tun, um die ärztliche Versorgung in der Stadt zu sichern. Derzeit gibt es eine Einzel- und eine Gemeinschaftspraxis.

Doch die Ärzte in den Einzelpraxen werden altersbedingt nicht mehr allzu lange praktizieren, so Bürgermeister Danny Sutor bei der Stadtverordnetenversammlung am Montag.

Gemeinschaftspraxen sind bei jungen Ärzten gefragt

Vor diesem Hintergrund präsentierte er einen Plan, um Grebenstein für Ärzte attraktiv zu machen. Gefragt seien bei jungen Ärzten keine Einzel- sondern Gemeinschaftspraxen.

Platz für eine Gemeinschaftspraxis gibt es aber derzeit in Grebenstein nicht. Die beiden älteren Ärzte würden ihre Kunden derzeit in Räumen behandeln, die keine Erweiterung für einen zweiten Arzt zuließen.

Die Stadt hat Kosten bereits durchgerechnet

Um Platz für eine große Praxis zu schaffen, sei der Hospitalsaal geeignet, so Sutor. Die Stadt hat auch schon grob durchgerechnet, was ein Umbau kostet. Knapp 600 000 Euro müssen aufgewendet werden.

Die Praxis hätte dann 300 Quadratmeter Fläche und könnte für eine Kaltmiete von etwa 9,30 Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

Keine hohe Auslastung des Hospitalsaals

Derzeit wird der Hospitalsaal an vier Wochentagen abends genutzt. Der Männerchor probt dort, zudem gibt es Rückenschule, Yoga und Tai-Chi-Angebote.

Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Angebote auch in anderen städtischen Räumen (in der Kernstadt oder in den Ortsteilen) angeboten werden können.

Für Familienfeiern und Vereinsveranstaltungen wurde der Hospitalsaal im vergangenen Jahr 26 mal genutzt. Auch hier sie eine hohe Auslastung also nicht gegeben.

Bei den Stadtverordneten fand der Plan große Zustimmung. „Es ist gut für die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum“, sagte Matthias Roth für die SPD. Und es sichere auch die örtliche Apotheke, pflichtete Melanie Burghardt (CDU) bei.

Vor einer Umsetzung müssen noch Ärzte gefunden werden

Trotz der Zustimmung: Gebaut wird noch nicht. Noch muss Tai-Chi nicht der Therapie weichen. Erst müssen, und das wird schwierig, Ärzte gefunden werden, die in die Praxis wollen.

Bislang, so Sutor, scheiterte eine Ansiedlung von Ärzten aber immer am Raumproblem. Das könne die Stadt jetzt lösen. Wenn Ärzte kommen wollen, ist die Stadt gerüstet. Erst dann wird der Umbau aber auch in Angriff genommen.