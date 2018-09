Derby als Wendepunkt?

Ein nachdenklicher Trainer: Valentin Plavcic hofft nach fünf Niederlagen in Folge auf Zählbares in Vellmar.

Zum Duell Hessenligaabsteiger gegen Verbandsligaaufsteiger kommt es am Samstag (15 Uhr) auf dem Sportplatz in Obervellmar, wenn der gastgebende OSC Vellmar den TuSpo Grebenstein empfängt.

Das letzte Mal trafen beide Mannschaften in der Saison 2007/2008 aufeinander. Damals verlor der TuSpo auf eigenem Platz mit 0:1, erreichte aber ein 3:3-Remis beim OSC. Über ein solches Ergebnis würde sich TuSpo-Trainer Valentin Plavcic sicherlich freuen, denn auch im Heimspiel gegen den CSC 03 Kassel hatten die Grebensteiner genügend Chancen, etwas Zählbares herauszuholen, mussten sich am Ende aber mit 0:1 geschlagen geben.

Nach der fünften Niederlage in Folge befindet sich der TuSpo auf dem ersten Abstiegsplatz. „Die Leistung stimmt, aber leider können wir unsere Chancen nicht hinreichend nutzen. Wir werden weiter daran arbeiten, dann wird sich auch der Erfolg wieder einstellen“, sieht Plavcic seine Mannschaft stark genug, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Probleme hat auch der OSC, der nach dem Abstieg durchwachsen in die Saison gestartet ist. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage in Willingen. Davor konnten sich die Vellmarer aber in fünf Spielen mit vier Siegen und bei nur einer Niederlage auf den zehnten Platz verbessern.

Plavcic sieht den OSC individuell mit seinen hessenligaerfahrenen Spielern gut aufgestellt. Beim TuSpo bestens bekannt sind Linksverteidiger Oliver Scherer und Angreifer Sebastian Ullrich.

Lesemann wieder im Tor

Sehr zu beachten ist Spielmacher Enes Glogic, der auch schon eine Liga höher zu den Leistungsträgern zählte.

Von den neun Neuzugängen ist Mittelfeldspieler Andrej Cheberenchuk, der dem erweiterten Regionalligakader des KSV Hessen Kassel angehörte, der erfahrenste. In diesem Derby werden dem TuSpo mit Manuel Frey, Mario Bajo, Torhüter Andre Schreiber und erstmals Neuzugang Luca Trump, der bis dahin alle elf Spiele absolvierte, fehlen.

Im Tor wird Lesemann Schreiber wieder vertreten, der gegen die 03er eine ordentliche Partie zeigte und dem Plavcic großes Potenzial bescheinigt: „Er ist noch ein sehr junger Torhüter, der gute Anlagen hat.“ (zmw)