Varieté und Party im Festzelt: Höhepunkte des Viehmarktes in Grebenstein

Von: Natascha Terjung

Teilen

Varieté im Festzelt: Die Konzertscheune Calden wird beim Viehmarkt in Grebenstein auftreten. Welche Künstler genau kommen, steht laut Bürgermeister Danny Sutor noch nicht fest. (Archivfoto) © Dorina Binienda-Beer

Vom 7. bis zum 10. Juli 2023 wird der 74. Vieh- und Jahrmarkt in Grebenstein gefeiert. Bürgermeister Danny Sutor gibt jetzt schon einen kleinen Einblick ins Programm.

Grebenstein – Bald ist es soweit: In Grebenstein wird vom 7. bis zum 10. Juli der 74. Vieh- und Jahrmarkt gefeiert. Dieses Mal soll es nach den Pandemiejahren wieder eine ausgelassene Feier werden. Das komplette Programm ist noch nicht bekannt gegeben worden, doch Bürgermeister Danny Sutor gibt schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf einige Höhepunkte des Wochenendes.

Für Samstag habe man die Band „Eine Band namens Wanda“ fürs Festzelt gewinnen könne, erzählt Sutor. „Die Band ist eine Klasse für sich. Es ist super, dass wir sie für den Viehmarkt verpflichten konnten.“ Einlass für das Konzert im Festzelt wird ab 20 Uhr sein, vorher wird DJ Toby auflegen. Das Repertoire von „Eine Band namens Wanda“ reicht von Pop- und Rockklassikern über Schlager bis hin zu aktuellen Hits.

Viehmarkt in Grebenstein: Künstler der Konzertscheune Calden treten auf

Am Sonntagabend geht es mit einer „hochwertigen Veranstaltung“ weiter, wie Sutor sagt: Die Konzertscheune Calden tritt mit einem Varieté-Programm auf – für Sutor ein Höhepunkt des Viehmarktes. Wann der Vorverkauf für die beiden Veranstaltungen im Festzelt startet, wird laut Danny Sutor noch bekannt gegeben.

„Eine Band namens Wanda“ wird beim Vieh- und Jahrmarkt in Grebenstein im Festzelt für musikalische Unterhaltung sorgen. (Archivfoto) © Luca Deutschländer

Karten wird es wie gewohnt bei der Stadtsparkasse und der Raiffeisenbank in Grebenstein geben. Es wird auch wieder ein Programm für Kinder und Senioren angeboten. Für den Montag habe man wieder die Hombresser Bläsermusikanten verpflichten können. An diesem Tag hofft der Bürgermeister auch wieder auf die Teilnahme zahlreicher Firmen aus der Region am Frühschoppen – das sei eigentlich Tradition, wegen Corona aber weniger geworden.

Altbewährtes beim Grebensteiner Vieh- und Jahrmarkt

Auch auf den großen Festumzug, den Fackel- und Lampionzug sowie auf einige Fahrgeschäfte können sich Besucher des Grebensteiner Viehmarktes wieder freuen. Ein kleines Manko gibt es dieses Jahr aber doch: „Im Vergleich zum letzten Viehmarkt ist alles teurer geworden“, berichtet Danny Sutor. Das beträfe zum Beispiel die Bierpreise.

Man wolle die Preissteigerungen jedoch nicht eins zu eins an die Besucher des Viehmarktes weitergeben, „wir versuchen, das zu kompensieren.“ Ein wenig teurer wird das Glas Bier aber wohl werden. Und auch einen Festwirt zu finden, sei dieses Jahr schwieriger gewesen: Wegen Corona gebe es immer weniger Festwirte und für sie es sei schwieriger geworden, Personal zu finden. Wenn am Freitag bei der Eröffnung des Viehmarktes die Marktfahne gehisst wird, wird das aber sicherlich keine Rolle spielen. (Natascha Terjung)