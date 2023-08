Verunreinigung des Grebensteiner Trinkwassers: Freigabe noch nicht in Sicht

Die Verunreinigung des Grebensteiner Trinkwassernetzes dauert an. Wann ist das Trinkwasser wieder unbedenklich genießbar und wieso dauert die Reinigung so lange?

Grebenstein – Das Trinkwasser in Teilen Grebensteins ist seit Wochen mit Keimen belastet und muss gechlort werden. Das bedeutet auch, dass es vor dem Verzehr abgekocht werden sollte. Mehr als vier Wochen lang das Wasser abkochen? Das kann auf Dauer eine nervige Angelegenheit sein. Wieso das Reinigen des Trinkwassers so lange dauert und wann die Grebensteiner wieder ohne Bedenken das Leitungswasser verwenden können, dazu Fragen und Antworten.

Wann muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden?

Vor etwa einer Woche wurde die Reinigung des Wassernetzes mit Chlor beendet. Bis das Chlor und der Keim allerdings aus den Leitungen vollkommen verschwunden sind und das Trinkwasser wieder ohne Abkochen benutzt werden kann, dauert es noch: „Zwischen den Proben für die Freigabe müssen zehn Tage liegen. Die zweite Probe wird kommenden Dienstag genommen“, berichtet Bürgermeister Danny Sutor. Einen konkreten Zeitpunkt, zu dem das Trinkwasser wieder ohne Bedenken genießbar ist, kann er noch nicht nennen.

Wieso nicht?

Das sei den strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung und dem langwierigen Prozess der Chlor-Reinigung geschuldet – und hänge natürlich von den Ergebnissen der Probenuntersuchung ab. „Bis das Chlor in allen Verästelungen des Trinkwassernetzes angekommen ist, dauert es ewig“, sagt Sutor.

Wieso musste das Wassernetz überhaupt gechlort werden?

Am 7. Juli wurde eine Keimbelastung im Trinkwasser festgestellt. Die Belastung war nicht hoch, der zulässige Grenzwert von null wurde jedoch überschritten. Der festgestellte Wert betrug Zwei. Um das Trinkwasser von den E-Coli-Bakterien zu befreien, wurde Chlor in Absprache mit dem Gesundheitsamt und mit Unterstützung der Städtischen Werke Kassel ins Trinkwassernetz gegeben, erklärt Sutor. Das sei ein gängiges Verfahren. Bis sich das Chlor jedoch durch den Hochbehälter und die Wasserrohre verteilt und seine desinfizierende Wirkung entfaltet hat, dauere es mindestens eine Woche. Hinzu komme, dass je mehr Wasser abgezapft werde, das Chlor umso mehr verwässert werde.

Wie oft werden Proben genommen?

Das Trinkwasser wird regelmäßig beprobt, sagt Bürgermeister Sutor. Das werde in Grebenstein an zehn verschiedenen Stellen gemacht, genutzt würden öffentliche Bereiche wie zum Beispiel das Dorfgemeinschaftshaus. Beprobt werden das Roh- sowie das Reinwasser, erklärt Sutor. Bis ein Ergebnis einer Probe da ist, dauere es jedoch 48 Stunden. Auch das beeinflusse, zu welchem Zeitpunkt das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden muss.

Was ist die Ursache für die Keimbelastung?

Dafür könne es viele Gründe geben. „Das ist, wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen“, sagt Danny Sutor. Schon durch das kleinste Leck in einem Wasserrohr könnten Keime ins Wasser gelangen. Eine Möglichkeit könnte auch in einer Beschädigung des Überbaus der Quellen liegen – das sei allerdings nicht der Fall, berichtet der Bürgermeister. Man suche trotzdem weiterhin nach der Ursache. „Wir klappern momentan alles ab.“

Was müssen die Grebensteiner jetzt beachten?

Das Trinkwasser ist mit einer Konzentration von 0,1 bis 0,3 Milligramm Chlor pro Liter Wasser zwar per se unbedenklich, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Zum Duschen oder Zähne putzen kann es ohne Bedenken verwendet werden, sagt Danny Sutor. Es wird empfohlen, dass Trinkwasser bis zur Freigabe vor dem Verzehr trotzdem abzukochen. Durch das Erhitzen verdampft das Chlor. Haustiere wie etwa Hunde oder Katzen können auch das gechlorte Wasser trinken, oft verweigern sie es aber aufgrund des veränderten Geschmacks. Obacht gilt allerdings bei Fischen: Für sie ist Chlor giftig. Auch für die Zubereitung von Babynahrung ist das gechlorte Wasser eher ungeeignet.

Wie geht es jetzt weiter?

„Wir werden über verschiedene Wege informieren, wenn das Trinkwasser wieder freigegeben wird“, sagt der Bürgermeister. Betroffene Haushalte würden demnach per Brief informiert, außerdem sollen die Informationen über die HNA, die Internetseite der Stadt, die sozialen Medien sowie über die Katwarn-App verbreitet werden. Wer noch Fragen hat, bekommt unter Tel. 0 56 74/ 70 50 und 70 51 5 oder 0 56 74/92 14 06 Auskunft.

Diese Haushalte sind von der Verunreinigung betroffen

Wer im Grebensteiner Stadtteil Burguffeln wohnt oder in den folgenden Straßen in der Stadt Grebenstein, ist betroffen und sollte sein Trinkwasser vor dem Verzehr abkochen: Kressenbrunnen, Burguffelner Straße, Zum Burgberg, Hofbreite, Holzstätte, Immenhäuser Straße, Bahnhof, Schachtener Straße, Udenhäuser Straße, Höpperstraße, Storch, Steinweg, Höllegasse, Ziegenrück, Hochzeitsberg, Hochzeitsstraße, Am Leimberg, Freienhof, Eulenberg, Eulenbergstraße, Obere und Untere Schnurstraße, Neue Straße, Obertor, Marktstraße, Bahnhofstraße, Obere und Untere Hofstraße, Obere und Untere Strohstraße, Blauer Wandstein, Riethweg, Berliner Straße, Königsberger Straße, Danziger Straße, Stettiner Straße, Gustav-Menzel-Straße, Breslauer Straße, Am Wassergraben, Papengrund, Ob der Claus, Schillerstraße, Lindenstraße, Am Wippeteich, Karl-Schomburg-Straße, Wilhelm-Pfeffer-Straße, Kasseler Straße, Über dem Maibach, Im Grafsiegen, Erlenweg, Hofgeismarer Straße komplett, Sauertalsweg, Steinerne Brücke, Kelzer Weg, Schlesische Straße, Sudetenstraße, Geismarscher Weg, Steinmühle, Bruchmühle.