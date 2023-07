Viel Party und Showeinlagen beim Grebensteiner Vieh- und Jahrmarkt

Von: Natascha Terjung

Spaß beim Festumzug: Im vergangenen Jahr waren Hobbys das Thema des Festumzugs und so schlüpften die Mitglieder des Grebensteiner Fördervereins Kindergarten und Grundschule in Bienenkostüme. Diesmal steht der Umzug unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss.“ Archi © Hanna Maiterth

Viel Musik, Spaß auf dem Rummel und ein Programm für Groß und Klein verspricht der 74. Grebensteiner Vieh- und Jahrmarkt am kommenden Wochenende.

Grebenstein – Vom 7. bis zum 10. Juli findet das viertägige Fest wie gewohnt auf dem Festplatz im Sauertal und in der Innenstadt statt. Auch dieses Mal wird es unter anderem einen Familiennachmittag, einen Fackelzug und einen Festumzug sowie zwei besondere Abendveranstaltungen im Festzelt geben.

Nicht entgehen lassen sollten sich die Viehmarkt-Besucher die Varieté-Show der Konzertscheune Calden am Sonntagabend, sagt Bürgermeister Danny Sutor. Auch am Samstagabend dürften sich alle im Festzelt mit „Einer Band namens Wanda“ auf einen „echten Kracher“ freuen. Der Vorverkauf für beide Veranstaltungen hat bereits begonnen. Für je zehn Euro gibt es Karten bei der Stadtsparkasse Grebenstein und der Raiffeisenbank. Wer beide Tickets kauft, erhält ein Freigetränk (Wert in Höhe von drei Euro) dazu.

Bereit für das Festwochenende: Die diesjährige Grebensteiner Viehmarktkommission. © Gitta Hoffmann

Auch auf die Olympiade am Samstag freut sich die Viehmarktkommission. „Im vergangenen Jahr war die Olympiade ein riesiger Erfolg“, betont Sutor. Auch dieses Mal sind nicht nur Kinder zum Mitmachen eingeladen – und es gibt tolle Preise zu gewinnen, so der Bürgermeister. An der Festplatz-Olympiade können Einzelpersonen, die sich vor Ort zusammen schließen können, oder bereits bestehende Teams teilnehmen.

Wer schon länger von einer Ballonfahrt zu zweit träumt, sollte außerdem an der Tombola teilnehmen, um diesen Hauptpreis zu gewinnen, berichtet Sutor. Die Preise werden beim Frühschoppen am Montag verlost.

Grebensteiner Viehmarkt: Los geht es am Freitagnachmittag

Los geht der Viehmarkt am Freitag um 16 Uhr mit der Eröffnung der Fahrgeschäfte und dem musikalischen Kaffeeklatsch mit dem Musikverein Immenhausen. Hierfür sind laut Danny Sutor noch Plätze frei. Ein neuer Programmpunkt ist der Gottesdienst auf dem Gelände der Turn- und Musikgemeinschaft mit Pfarrerin Hannah Tinnefeld. Darüber freut sich Sutor sehr: „Damit wollen wir zeigen, dass die Kirche auch dazu gehört.“

Um 21.45 Uhr beginnt dann der traditionelle Fackel- und Lampionzug. „Es wäre schön, wenn die Anwohner dafür wieder ihre Gärten schmücken würden“, sagt Sutor.

Am Samstagvormittag veranstalten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins K33 einen Kaninhop, danach bieten die Treckerfreunde Niedermeiser eine Oldtimer-Treckerschau – das ist laut Sutor vor allem für kleine Kinder besonders schön. Am Samstag gibt es wie gewohnt den Familientag mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz.

Auch der Kinderchor Singstars ist wieder mit dabei und wird um 15 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen. Bevor „Eine Band namens Wanda“ ab 22 Uhr im Festzelt loslegt, sorgt vorher DJ Toby für Stimmung. Er legt auch am Freitag und Montag auf.

Unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss – Viele tolle Sachen, die den Menschen Freude machen“, beginnt am Sonntag um 14 Uhr der große Festumzug. Wer noch kurzfristig mitmachen möchte, kann sich bei Christian Henning melden, es gibt noch Luft nach oben beim Umzug, so Sutor. Zuschauer sollten sich frühzeitig um einen Parkplatz kümmern, da die Innenstadt wieder gesperrt sein wird.

Am Montag können Besucher das Viehmarkt-Wochenende beim Frühschoppen ausklingen lassen. Die Original Lempetal Musikanten und DJ Toby sorgen dann noch einmal für Stimmung.

Zwei Veränderungen gibt es beim 74. Viehmarkt außerdem: Das Festzelt wird „entgegen der sonstigen Gepflogenheiten“ quer zum Platz stehen, erzählt Sutor. Damit befindet sich der Eingang dann an der Seite. Zudem wird es eine Veranda in L-Form geben. Diese Änderungen seien Sicherheitsvorkehrungen geschuldet und würden den Einlass erleichtern.

Zudem wird das Bier teurer: Statt 2,70 Euro zahlen Besucher nun drei Euro für 0,3 Liter Bier. Mit dieser Erhöhung liege man aber noch im niedrigen Bereich, berichtet der Bürgermeister. Das sei vor allem der Hütt-Brauerei und dem Festwirt zu verdanken. (Natascha Terjung)