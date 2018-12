Von der Sparkasse gibt's Geschenke für Vereine zum Nikolaus

Von der Feuerwehr bis zu den Karnevalisten: Vertreter von 80 Vereinen aus dem Geschäftsbereich der Grebensteiner Stadtsparkasse bekamen am Nikolaustag Spenden. Auch Michael Engel, Arndt Mützel und Matthias Pötter (vorne in der Mitte, von links) vom Caldener Karnevalsverein waren mit dabei. Sie freuten sich über das frühe Weihnachtsgeschenk.

Zu einer vorweihnachtlichen Bescherung hat die Grebensteiner Stadtsparkasse eingeladen. Das Geldinstitut hatte wieder einmal in den Spendentopf gegriffen, um Vereine und Institutionen in seinem Geschäftsgebiet eine Finanzspritze zukommen zu lassen.

„20.000 Euro vergeben wir heute an 80 Vereine“, sagte Stadtsparkassen-Vorstand Björn Grommek. Feuerwehren, Sport-, Schützen- und Gesangvereine sowie Kirchengemeinden aus Grebenstein, Immenhausen, Calden und Espenau waren nur einige, die eine Zuwendung erhielten. „Je nach Bedarf und Größe richtet sich die Summe, die zwischen 100 und 1000 Euro liegt“, ergänzte Klaus-Peter Vogt, Mitarbeiter der Stadtsparkasse.

Besonders bedacht wurden in diesem Jahr die Vereinsgemeinschaften aus Udenhausen und Holzhausen, die ja beide das 1000-jährige Bestehen ihrer Orte feiern wollten. Da das regionale Geldinstitut rund 200 Vereine zu seinen Kunden zählt, wird eine Art Rotationsverfahren bei der Vergabe angewandt, sodass jeder mal an die Reihe kommt.

Als aktiver Feuerwehrmann weiß Grommek um die Sorgen und Nöte des Ehrenamts. Deshalb ging er einleitend auf das Thema Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein: eine Neuerung, die „gerade kleineren Vereinen zu schaffen macht“. Wie der Banker sagte, habe man bei der Regelung einen wesentlichen Geburtsfehler gemacht, nämlich eine Vereinheitlichung geschaffen, die vom Großkonzern bis zum kleinen Kleintierzuchtverein greift.

Ein halbes Jahr hätten sie sich beim Kreisfeuerwehrverband beispielsweise mit dem Thema beschäftigen müssen, berichtete Grommek aus der Praxis. Wichtige Zeit, die den Mitgliedern dann für das eigentliche Ehrenamt fehle.

Ganz uneigennützig sprach er die DSGVO nicht an, hat seine Institution doch dafür ein Hilfsangebot parat: Mit S-Verein kann man ein Vereinsverwaltungsprogramm gegen eine monatliche Gebühr von der Stadtsparkasse bekommen und hat somit ein „Rundum-Komplett-Paket“ auf dem Computer zur Verfügung.

Neben der Übergabe der Spendenbescheide ging es bei der Zusammenkunft auch um Geselligkeit. Da wurde der persönliche Kontakt zwischen Kundenberater und Vereinsvertreter vertieft.

Und wofür will etwa Christian Reiser, Vorsitzender des großen Immenhäuser Sportvereins, den Betrag verwenden? „Er wandert bei uns erst mal in den großen Topf, denn so haben alle zehn Abteilungen etwas davon.“ (zta)