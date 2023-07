Wegen Bakterien: Das Trinkwasser in Grebenstein muss weiterhin abgekocht werden

Trinkwasser-Verunreinigung

+ © Foto: DPA Bildfunk/Bernd Weißbrod Einige Haushalte in Grebenstein müssen ihr Leitungswasser vor dem Verzehr abkochen. (Symbolbild). © Foto: DPA Bildfunk/Bernd Weißbrod

Das Trinkwasser in Grebenstein ist mit E-Coli-Bakterien belastet. Daher wird es gechlort und sollte vor der Verwendung weiterhin abgekocht werden.

Grebenstein – Das Trinkwasser muss in Grebenstein weiterhin abgekocht werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seit etwa zwei Wochen ist das Wasser mit E-Coli-Bakterien belastet. Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Region Kassel vor einer Woche begonnen, das Trinkwasser daher in der Tiefzone zu chloren. Doch der erforderliche Grenzwert von null wurde bisher noch nicht erreicht, heißt es vonseiten der Stadt. Das Trinkwassernetz werde weiterhin regelmäßig beprobt, nach 48 Stunden gebe es allerdings erst die Ergebnisse.

Die betroffenen Haushalte wurden von der Stadt informiert. Auch wenn der Konsum von niedrig gechlorten Wasser unbedenklich ist, sollte laut Angaben der Stadt das Trinkwasser vor dem Verzehr trotzdem abgekocht werden. Das gechlorte Wasser sei jedoch für die Zubereitung von Säuglingsnahrung nur bedingt geeignet.

Die vom Abkochgebot betroffenen Straßen in Grebenstein Das Abkochgebot gilt weiterhin in folgenden Straßen und dem kompletten Stadtteil Burguffeln: Kressenbrunnen, Burguffelner Straße, Zum Burgberg, Hofbreite, Holzstätte, Immenhäuser Straße, Bahnhof, Schachtener Straße, Udenhäuser Straße, Höpperstraße, Storch, Steinweg, Höllegasse, Ziegenrück, Hochzeitsberg, Hochzeitsstraße, Freienhof, Eulenberg, Obere und Untere Schnurstraße, Neue Straße, Obertor, Marktstraße, Bahnhofstraße, Obere und Untere Hofstraße, Obere und Untere Strohstraße, Blauer Wandstein, Riethweg, Berliner Straße, Königsberger Straße, Danziger Straße, Stettiner Straße, Gustav-Menzel-Straße, Breslauer Straße, Am Wassergraben, Papengrund, Ob der Claus, Schillerstraße, Lindenstraße, Am Wippeteich, Karl-Schomburg-Straße, Wilhelm-Pfeffer-Straße, Kasseler Straße, Über dem Maibach, Im Grafsiegen, Am Unteren Teich 3 und 4, Hofgeismarer Straße komplett, Sauertalsweg, Steinerne Brücke, Kelzer Weg, Schlesische Straße, Sudetenstraße, Geismarscher Weg, Steinmühle, Bruchmühle.

Sobald das Trinkwasser ohne Bedenken wieder genießbar ist, werden die betroffenen Haushalte informiert, teilt die Stadt mit. Weitere Infos gibt es auch unter grebenstein.de oder unter Tel. 0 56 74/70 50 und 70 51 5 oder 0 56 74/92 14 06.

